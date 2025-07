Milan, Thiaw non ancora deciso se accettare l'offerta del Como. Con la sua cessione, pronto l'assalto a Leoni

Come riferisce stamattina il Corriere dello Sport, in casa rossonera sono sempre in attesa della risposta di Malick Thiaw alla proposta del Como che gli ha offerto un contratto da ben quattro milioni di euro a stagione. Il tedesco non ha ancora preso una decisione, non ha ancora detto definitivamente no e per questo il club lariano ci crede ancora. I dubbi del difensore nascono dal fatto che preferirebbe destinazioni più alte a livello sportivo.

Il Milan, che ha un accordo con il Como, spera nella fumata bianca il prima possibile perchè, una volta chiusa questa cessione, i rossoneri andranno all'assalto decisivo per Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma. L'alternativa è Pietro Comuzzo della Fiorentina.