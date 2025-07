Milan, non c'è solo il Parma su Liberali: piace anche all'Empoli

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, non è un mistero che il Parma sia interessato a Mattia Liberali, trequartista classe 2007 che ha il contratto in scadenza con il Milan nel 2026. Ma i gialloblu non sono gli unici sulle sue tracce visto che il giovane fantasista piace molto anche all'Empoli. I rossoneri potrebbero però "favorire" il club emiliano perchè Liberali potrebbe essere la carta giusta da inserire nella trattativa che potrebbe portare Giovanni Leoni a Milanello.

Mattia Liberali può lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato. Il talentuoso giocatore offensivo classe 2007, uno dei migliori prodotti del settore giovanile rossonero, a un anno dalla scadenza del contratto è destinato ad andare via dopo una stagione in cui ha vagato tra squadra Primavera e Milan Futuro. Ha collezionato anche una presenza in prima squadra, il 15 dicembre contro il Genoa.