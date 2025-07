Milan, Adli non apre al trasferimento in Russia. Ha estimatori in Arabia Saudita e Qatar

vedi letture

Yacine Adli è uno dei giocatori del Milan con le valige pronte in quanto non rientra nel nuovo progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese, che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Fiorentina senza però essere poi riscattato, ha estimatori in Arabia Saudita e in Qatar, mentre al momento non apre al trasferimento in Russia. A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport.

Intanto in casa rossonera sono sempre in attesa della risposta di Malick Thiaw alla proposta del Como che gli ha offerto un contratto da ben quattro milioni di euro a stagione. Il tedesco non ha ancora preso una decisione, non ha ancora detto definitivamente no e per questo il club lariano ci crede ancora. I dubbi del difensore nascono dal fatto che preferirebbe destinazioni più alte a livello sportivo.