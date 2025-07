Non solo arrivi a centrocampo: Musah, Adli e Bennacer sono in uscita dal Milan

Nelle ultime settimane, il Milan è molto attivo sul mercato dove si sta concentrando soprattutto a rinforzare il centrocampo: da ieri Samuele Ricci è un nuovo giocatore rossonero, ma il Diavolo ha già chiuso anche un altro arrivo, cioè quello di Luka Modric, che svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid. Nel mirino del club di via Aldo Rossi c'è poi sempre Ardon Jashari, per il quale è in corso una trattativa con il Club Brugge.

Ma il Milan sa bene che poi dovrà anche sfoltire il centrocampo dove ci sono diversi giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di Max Allegri: come riporta stamattina Tuttosport, infatti, in uscita ci sono Yunus Musah, che piace al Nottingham Forrest (anche se al momento non è un obiettivo primario), Yacine Adli, il quale inizierà ad allenarsi con Milan Futuro e non con la prima squadra, e Ismael Bennacer, che ha estimatori sia in Italia che all'estero.