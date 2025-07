Milan, Okafor è in uscita: sirene turche per lo svizzero, ma occhio anche al ritorno di fiamma del Lipsia

vedi letture

Tra i giocatori del Milan che hanno la valigia in mano c'è anche Noah Okafor, rientrato in rossonero dal prestito al Napoli che ha deciso di non riscattarlo. Gli interessamenti per l'attaccante svizzero non mancano visto che ha estimatori sia in Europa che in Sud America (il Flamengo), ma ora si attendono offerte concrete. E chissà che una non possa arrivare dalla Turchia, e più precisamente dal Besiktas, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 6-7 milioni di euro per Okafor.

Lo riferisce stamattina Tuttosport che però riporta anche un'altra pista per il giocatore svizzero, vale a dire il ritorno di fiamma del Lipsia che già a gennaio aveva provato a prenderlo. L'attaccante volò anche in Germania per svolgere le visite mediche, ma clamorosamente il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto saltò. Qualche giorno dopo Okafor ha comunque lasciato il Diavolo ed è andato in prestito al Napoli.