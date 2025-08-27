Dalla Francia: Milan e Nkunku vicini all'accordo, al Chelsea una cifra intorno ai 40 milioni di euro

E' il nome della giornata (serata): Christopher Nkunku sulla lista della dirigenza rossonera come nuovo obiettivo per l'attacco, ma non è finita qui. Come riportato dal giornalista di Footmercato, Santi Aouna, il Milan e Nkunku avrebbero già quasi raggiunto un accordo in termini contrattuali che durerebbe fino al 2030. Così, per portare l'attaccante francese del Chelsea a Milano, il Milan starebbe pensando ad un'offerta di 30-40 milioni pronta per i Blues.

Ci sono stati già contatti tra le parti per capire la fattibilità della trattativa, con il Milan forte della decisione del ragazzo di lasciare Londra già in questa finestra estiva di mercato.