Moretto: "Ad oggi nessuna apertura di Vlahovic al Milan"

vedi letture

La situazione del mercato del Milan resta in continua e totale evoluzione, quasi come su una giostra che resta sempre in movimento. Saltata l'operazione che avrebbe portato Conrad Harder al Milan, la dirigenza rossonera si sta muovendo per provare a regalare a mister Allegri il tanto richiesto attaccante da unire a Santiago Gimenez. Anche il giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto è intervenuto in merito alla situazione di Dusan Vlahovic, sogno di mercato di mister Allegri.

Moretto su Vlahovic: "Ad oggi nessuna apertura del serbo al Milan. L'attuale attaccante della Juve sarebbe orientato a restare ancora a Torino, sponda bianconera".