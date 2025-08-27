Moretto: "Ad oggi nessuna apertura di Vlahovic al Milan"
MilanNews.it
La situazione del mercato del Milan resta in continua e totale evoluzione, quasi come su una giostra che resta sempre in movimento. Saltata l'operazione che avrebbe portato Conrad Harder al Milan, la dirigenza rossonera si sta muovendo per provare a regalare a mister Allegri il tanto richiesto attaccante da unire a Santiago Gimenez. Anche il giornalista ed esperto di mercato, Matteo Moretto è intervenuto in merito alla situazione di Dusan Vlahovic, sogno di mercato di mister Allegri.
Moretto su Vlahovic: "Ad oggi nessuna apertura del serbo al Milan. L'attuale attaccante della Juve sarebbe orientato a restare ancora a Torino, sponda bianconera".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Moretto: "Trattativa Milan-Chelsea per prendere Nkunku a titolo definitivo. Il francese ha già detto sì ai rossoneri"
Di Marzio su Vlahovic: "Da parte sua per ora non c’è mai stata totale apertura nel voler lasciare la Juventus"
Le più lette
2 LIVE MN - Calciomercato Milan | Nkunku-Milan, si tratta per un'operazione a titolo definitivo, Vlahovic resterebbe in ottica Juve
3 Zazzaroni: "Dopo attente verifiche confermo che ci sono pochissime possibilità di vedere Rabiot e/o Vlahovic al Milan"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Nkunku nuovo obiettivo di mercato, al momento Vlahovic non apre al Milan
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com