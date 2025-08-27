Nuovo nome per l'attacco del Milan: primi contatti per Christopher Nkunku

vedi letture

E' davvero un mercato pazzo, quasi surreale quello del Milan in questa sessione estiva. Dai tanti addii e cessioni fino alle situazioni, caldissime nelle scorse ore in entrata. Saltata la trattativa per il giovane Conrad Harder, la dirigenza rossonera resta attiva per quanto concerne il reparto offensivo, assolutamente da rinforzare visto l'infortunio di Leao e la desolazione sconfitta contro la Cremonese.

Come riportato dal noto giornalista Fabrizio Romano, il Milan punta a Christopher Nkunku. La dirigenza milanista resta attenta e attiva alle situazioni in entrata, nasce così l'ipotesi di arrivare all'attaccante francese, in uscita dal Chelsea. Ciò che sembrerebbe esser confermato è l'apertura del giocatore ad un eventuale addio alla Premier. Ore calde per l'attacco rossonero, mai come adesso in assoluto bisogno di nuovi rinforzi.