Fabrizio Romano: "Il Milan sta parlando con la mamma di Rabiot: si stanno facendo valutazioni economiche e tecniche"

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla trattativa per portare Adrien Rabiot al Milan: "Rabiot resta assolutamente sulla lista del Milan. Il Milan non ha iniziato una trattativa ufficiale col Marsiglia, sta parlando con la mamma di Rabiot, è un discorso che evolve lato giocatore, su cui il Milan sta facendo le sue valutazioni economiche e tecniche. Uno scambio Rabiot-Bennacer non è mai esistito, il Marsiglia non ha mai pianificato questo tipo di scambio. Il messaggio che manda il Marsiglia è: '15 milioni di euro per Rabiot è la cifra richiesta, non si scende da quella cifra'. Oggi il Marsiglia insiste su questa condizione".

LE ULTIME SU RABIOT AL MILAN

Massimiliano Allegri potrebbe essere accontentato in questi ultimi giorni di mercato: nel vertice all'indomani della brutta sconfitta contro la Cremonese a San Siro, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A, il tecnico rossonero ha fatto il nome di Adrien Rabiot, suo pupillo allenato per tre stagioni alla Juventus e in rotta con il Marsiglia dove arrivò da svincolato solo un'estate fa. Il club rossonero ci sta provando e ieri ha tentato un primo approccio, positivo, col club francese.

Come riporta questa mattina la Gazzetta, oltre a conoscere già il campionato italiano e lo stesso Allegri, Rabiot porterebbe qualità in mezzo al campo lì nel ruolo di mezzala dove, proprio contro la Cremonese, si è fatto fatica a concludere. Il rapporto tra il francese e il Marsiglia si è rovinato in maniera incontrovertibile dopo la rissa con Jonathan Rowe (oggi al Bologna) al termine della prima giornata di campionato, persa a Rennes. Per questo l'OM ha messo Rabiot sul mercato. Il Milan, a livello di prezzo del cartellino, non trova controindicazioni e per questo ieri ha avuto un primo contatto con i francesi che avanzano una richiesta di 15 milioni di euro: per l'esperienza del calciatore, l'età e la sua qualità un prezzo assolutamente abbordabile, considerando anche che il suo contratto scade a giugno. In tal senso va escluso dall'equazione Ismael Bennacer.