Pellegatti sul difensore: "Uno dei preferiti da Allegri è Adarabioyo. Attenzione a Dijmsiti"

vedi letture

Nel suo editoriale per MilanNews.it, Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato anche della questione difensore centrale: "Voci delle ultime ore parlano anche di un difensore centrale. Attenzione a Dijmsiti, ma uno dei preferiti da Massimiliano Allegri è Tosin Adarabioyo, oggi al Chelsea. Un negozio comunque molto caro".

LE USCITE DEL MILAN

Un possibile arrivo di Rabiot si andrebbe a concretizzare solamente in caso di partenza di Yunus Musah: Moretto riporta che i contatti tra Atalanta e Milan sono costanti e che lo stesso giocatore ha già dato il suo sì. Si tratta con l'offerta del club nerazzurro che dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni e che partirà solamente una volta chiusa la cessione di Brescianini al Napoli. Intanto, il Como vuole fortemente per Alex Jimenez ed è in contatto continuo per chiudere un'operazione con la formula del prestito. Sul laterale spagnolo però c'è anche l'interesse della Roma che ha rialliacciato i discorsi con il club rossonero e con cui si è parlato anche di un'ipotesi di scambio, per ora irrealizzabile, tra i centravanti Dovbyk e Gimenez. Moretto riferisce che l'attaccante messicano si trova benissimo in rossonero e vuole affermarsi al Milan.