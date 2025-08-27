Zazzaroni: "Dopo attente verifiche confermo che ci sono pochissime possibilità di vedere Rabiot e/o Vlahovic al Milan"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è così espresso su Instagram rivelando un aggiornamento di mercato sul Milan: "Dopo attente verifiche confermo che ci sono pochissime possibilità di vedere Rabiot e/o Vlahovic al Milan: Adrien è un soggetto molto particolare, non sta rispondendo a nessuno e non escludo che se non sarà reintegrato dall'OM possa decidere di trasferirsi ovunque ma non in Italia. Dusan non ha intenzione di lasciare Torino e sta allenandosi come se dovesse rinnovare per 10 anni. Rifiuta tutto. Preciso che la Juve potrebbe anche spendere 70 milioni per Kolo, ritrovandosi così con tre centravanti e facendo pressione su Dusan, ma non può reggere gli 8 milioni netti a stagione per 4 anni chiesti dal francese".

HALDER SALTATO: I MOTIVI

L'operazione Conrad Harder è a forte rischio fallimento. Anzi: è quasi sfumata del tutto. Nonostante sembrasse (ed effettivamente fosse) tutto fatto e concordato tra Milan e Sporting e con il giocatore, in questi minuti si è diffusa ed è stata confermata da più parti (data in anteprima da Sportitalia) la notizia che la trattativa ora è a rischio. Anche la redazione di MilanNews.it può confermare questo nuovo clamoroso risvolto. Come riferisce Sky Sport 24 all'origine c'è stato un temporeggiamento dello Sporting che ancora non ha chiuso per Ioannidis, profilo individuato per sostituire il danese. All'origine dell'incredibile frenata di mercato c'è però, come possiamo confermare, anche il fatto che gli agenti di Conrad Harder avrebbero improvvisamente cambiato le carte in tavola su stipendio e commissioni al giocatore, andando contro gli accordi che erano stati trovati e sulla base dei quali il giocatore era pronto a trasferirsi a Milano. Non è da escludere che sul giocatore siano intervenuti nelle ultime ore anche altri club che abbiano indotto l'entourage a comportarsi in questo modo. Per far sì che non salti tutto, l'unico modo è che gli agenti rispettino la parola data. È stata molto influente, inoltre, la volontà di Max Allegri, che ha, da sempre, indicato Dusan Vlahovic come profilo preferito per l'attacco.