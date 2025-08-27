MN - Vos a Casa Milan: alcuni club lo vorrebbero in prestito, ma a lui piacerebbe restare al Milan
MilanNews.it
Come appreso dal direttore di MilanNews.it Antonio Vitiello, inviato a Casa Milan, Silvano Vos, centrocampista classe 2005 olandese, parlerà presto con la dirigenza per decidere il suo futuro: gli piacerebbe rimanere al Milan, ma ci sono alcuni club che lo vorrebbero in prestito e sta valutando il da farsi.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Fabrizio Romano: "Il Milan sta parlando con la mamma di Rabiot: si stanno facendo valutazioni economiche e tecniche"
Guidi: "È immaginabile che, in caso di fumata bianca, Chukwueze partirebbe per Londra soltanto da sabato in poi"
Le più lette
Primo Piano
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com