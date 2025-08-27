MN - Vos a Casa Milan: alcuni club lo vorrebbero in prestito, ma a lui piacerebbe restare al Milan

Oggi alle 17:38Calciomercato Milan
di Antonello Gioia

Come appreso dal direttore di MilanNews.it Antonio Vitiello, inviato a Casa Milan, Silvano Vos, centrocampista classe 2005 olandese, parlerà presto con la dirigenza per decidere il suo futuro: gli piacerebbe rimanere al Milan, ma ci sono alcuni club che lo vorrebbero in prestito e sta valutando il da farsi.