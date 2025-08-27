Anche il Bologna ha preso informazioni sulle condizioni di uscita di Bennacer

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, esperto di mercato di Sportitalia, anche il Bologna ha preso informazioni sulle condizioni di uscita di Ismael Bennacer, centrocampista algerino attualmente in esubero nel Milan.

CARTA PER RABIOT?

Massimiliano Allegri potrebbe essere accontentato in questi ultimi giorni di mercato: nel vertice all'indomani della brutta sconfitta contro la Cremonese a San Siro, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A, il tecnico rossonero ha fatto il nome di Adrien Rabiot, suo pupillo allenato per tre stagioni alla Juventus e in rotta con il Marsiglia dove arrivò da svincolato solo un'estate fa. Il club rossonero ci sta provando e ieri ha tentato un primo approccio, positivo, col club francese.

15 milioni

Come riporta questa mattina la Gazzetta, oltre a conoscere già il campionato italiano e lo stesso Allegri, Rabiot porterebbe qualità in mezzo al campo lì nel ruolo di mezzala dove, proprio contro la Cremonese, si è fatto fatica a concludere. Il rapporto tra il francese e il Marsiglia si è rovinato in maniera incontrovertibile dopo la rissa con Jonathan Rowe (oggi al Bologna) al termine della prima giornata di campionato, persa a Rennes. Per questo l'OM ha messo Rabiot sul mercato. Il Milan, a livello di prezzo del cartellino, non trova controindicazioni e per questo ieri ha avuto un primo contatto con i francesi che avanzano una richiesta di 15 milioni di euro: per l'esperienza del calciatore, l'età e la sua qualità un prezzo assolutamente abbordabile, considerando anche che il suo contratto scade a giugno. In tal senso va escluso dall'equazione Ismael Bennacer.