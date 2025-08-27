Milan-Rabiot, contatti con l'OM: costa 15 milioni. Da trovare l'intesa con la madre

Massimiliano Allegri potrebbe essere accontentato in questi ultimi giorni di mercato: nel vertice all'indomani della brutta sconfitta contro la Cremonese a San Siro, in occasione della prima giornata del campionato di Serie A, il tecnico rossonero ha fatto il nome di Adrien Rabiot, suo pupillo allenato per tre stagioni alla Juventus e in rotta con il Marsiglia dove arrivò da svincolato solo un'estate fa. Il club rossonero ci sta provando e ieri ha tentato un primo approccio, positivo, col club francese.

15 milioni

Come riporta questa mattina la Gazzetta, oltre a conoscere già il campionato italiano e lo stesso Allegri, Rabiot porterebbe qualità in mezzo al campo lì nel ruolo di mezzala dove, proprio contro la Cremonese, si è fatto fatica a concludere. Il rapporto tra il francese e il Marsiglia si è rovinato in maniera incontrovertibile dopo la rissa con Jonathan Rowe (oggi al Bologna) al termine della prima giornata di campionato, persa a Rennes. Per questo l'OM ha messo Rabiot sul mercato. Il Milan, a livello di prezzo del cartellino, non trova controindicazioni e per questo ieri ha avuto un primo contatto con i francesi che avanzano una richiesta di 15 milioni di euro: per l'esperienza del calciatore, l'età e la sua qualità un prezzo assolutamente abbordabile, considerando anche che il suo contratto scade a giugno. In tal senso va escluso dall'equazione Ismael Bennacer.

La mamma è sempre la mamma

Chi invece non può e non deve essere esclusa da niente è Veronique Rabiot, la mamma di Adrien che è anche la sua agente e che nel corso della sua carriera è sempre stata una figura molto presente ma soprattutto rilevante per le decisioni del figlio che di lei si fida ciecamente. L'anno scorso il Milan la contattò e le sue richieste furono totalmente fuori scala, quest'anno vista la situazione l'ingaggio potrebbe essere meno pesante anche se bisognerà attendere sempre il via libera della madre-agente. I rossoneri vorrebbero mettere sul piatto una proposta da 5-6 milioni l'anno fino al 2027: uno sforzo non da poco ma che potrebbe rientrare nei parametri del club, specialmente considerando il valore del centrocampista e l'importanza che potrebbe avere nello scacchiere di Allegri.