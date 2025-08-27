Guidi: "È immaginabile che, in caso di fumata bianca, Chukwueze partirebbe per Londra soltanto da sabato in poi"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle ultime di formazione in vista di Lecce-Milan di venerdì, nella quale non ci sarà per infortunio Rafael Leao: "Massimiliano Allegri quindi si presenterà di nuovo con due sole punte abili e arruolate, Christian Pulisic e Santiago Gimenez, così come al debutto in campionato con la Cremonese di sabato. E dalla panchina poi, l’unico giocatore offensivo spendibile sarebbe Samu Chukwueze: non sarà emergenza, ma poco ci manca. Chukwueze che peraltro è sempre più vicino al Fulham, ma è immaginabile che, in caso di fumata bianca, il nigeriano partirebbe per Londra soltanto da sabato in poi. Contro il Lecce, Allegri potrebbe cambiare qualcosa in difesa, con Koni De Winter a caccia di una maglia dal primo minuto per esordire così con il Milan. Oggi i rossoneri si allenano solamente al mattino e probabilmente si capirà qualcosa in più sulla formazione che affronterà i giallorossi".

IL PUNTO SUL MILAN

Ultimi giorni, molto caldi, di calciomercato estivo. Anche il Milan rischia di essere protagonista con alcune operazioni in uscita e anche altre in entrata, per puntellare e rinforzare in extremis la rosa di Massimiliano Allegri che ha dimostrato ancora di avere alcune lacune importanti. In particolare, per quanto riguarda il mercato in uscita, Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport 24, conferma che sono in piedi sia la trattativa con l'Atalanta per Musah che quella con il Fulham per Samuel Chukwueze.

Di Stefano sottolinea, però, che è molto difficile veder concretizzarsi queste due operazioni prima di venerdì sera, prima cioè del secondo impegno in campionato contro il Lecce in Puglia. Specialmente in attacco, alla luce dell'assenza di Rafael Leao ancora non al 100% e che non sarà rischiato, il Milan ha pochissime soluzioni e dunque prima di avallare la cessione di Chukwueze è bene pensarci due volte e non cadere nello stesso errore commesso con Okafor alla vigilia della Cremonese.