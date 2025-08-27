Gozzini: "Tentativo per Rabiot confermato. Adrien sarebbe certamente felice di ritrovare Allegri"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra Rabiot e il Milan: "lI tentativo per Adrien è stato confermato anche se, finora, senza esiti definitivi. Rabiot, 30 anni, è in uscita dal Marsiglia dove il rapporto con De Zerbi e la società è ufficialmente ricomposto dopo la lite con Rowe (ora al Bologna) ma in realtà non completamente ricucito. Ecco dunque le speranze rossonere di poter trovare un accordo con il club francese a un prezzo ragionevole. Ci sarà poi da trovare l'intesa con il giocatore: Adrien sarebbe certamente felice di ritrovare Allegri e la Serie A, con un ruolo da protagonista nel centrocampo del Milan. Serve però discutere con la mamma-agente degli aspetti contrattuali, che al momento non sono stati approfonditi. Il tempo stringe, lo stesso proverà a fare il Milan per assicurare a Max un nuovo centrocampista. La prima uscita di campionato ha dimostrato che servono rinforzi. La società si muove".

IL COSTO

Come riporta questa mattina la Gazzetta, oltre a conoscere già il campionato italiano e lo stesso Allegri, Rabiot porterebbe qualità in mezzo al campo lì nel ruolo di mezzala dove, proprio contro la Cremonese, si è fatto fatica a concludere. Il rapporto tra il francese e il Marsiglia si è rovinato in maniera incontrovertibile dopo la rissa con Jonathan Rowe (oggi al Bologna) al termine della prima giornata di campionato, persa a Rennes. Per questo l'OM ha messo Rabiot sul mercato. Il Milan, a livello di prezzo del cartellino, non trova controindicazioni e per questo ieri ha avuto un primo contatto con i francesi che avanzano una richiesta di 15 milioni di euro: per l'esperienza del calciatore, l'età e la sua qualità un prezzo assolutamente abbordabile, considerando anche che il suo contratto scade a giugno. In tal senso va escluso dall'equazione Ismael Bennacer.