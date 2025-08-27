Harder saltato. Ora il Milan lavora su due nomi: non sono nuovi, ma uno è il preferito di Allegri

Con la rinuncia ad Harder, il Milan sta vagliando per l'attacco Dusan Vlahovic, che è richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, e Tolu Arokodare, centravanti del Genk, facente parte della CAA Base, la scuderia per cui lavora anche Paolo Busardò, agente e intermediario spesso a contatto con il club rossonero. Le valutazioni, che per forza di cose dovranno essere rapide, sono già iniziate in queste ore e proseguiranno nelle prossime con i primi contatti concreti con le società e con gli entourage dei calciatori citati.

HALDER SALTATO: I MOTIVI

L'operazione Conrad Harder è a forte rischio fallimento. Anzi: è quasi sfumata del tutto. Nonostante sembrasse (ed effettivamente fosse) tutto fatto e concordato tra Milan e Sporting e con il giocatore, in questi minuti si è diffusa ed è stata confermata da più parti (data in anteprima da Sportitalia) la notizia che la trattativa ora è a rischio. Anche la redazione di MilanNews.it può confermare questo nuovo clamoroso risvolto. Come riferisce Sky Sport 24 all'origine c'è stato un temporeggiamento dello Sporting che ancora non ha chiuso per Ioannidis, profilo individuato per sostituire il danese. All'origine dell'incredibile frenata di mercato c'è però, come possiamo confermare, anche il fatto che gli agenti di Conrad Harder avrebbero improvvisamente cambiato le carte in tavola su stipendio e commissioni al giocatore, andando contro gli accordi che erano stati trovati e sulla base dei quali il giocatore era pronto a trasferirsi a Milano. Non è da escludere che sul giocatore siano intervenuti nelle ultime ore anche altri club che abbiano indotto l'entourage a comportarsi in questo modo. Per far sì che non salti tutto, l'unico modo è che gli agenti rispettino la parola data. È stata molto influente, inoltre, la volontà di Max Allegri, che ha, da sempre, indicato Dusan Vlahovic come profilo preferito per l'attacco.

