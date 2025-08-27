Ore calde: agenti di Harder a Lisbona, Max spinge per Rabiot. Anche la Roma su Jimenez

Sono ore caldissime. Tra esattamente cinque giorni si chiuderà la sessione estiva di calciomercato, il 1° settembre alle ore 20, e il Milan è e sarà ancora molto attivo sia con operazioni in entrata che con quelle in uscita. Il Diavolo cerca principalmente un attaccante e una mezzala di inserimento e potrebbe cedere più di un calciatore. Nell'ultimo video pubblicato nella notte da Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega ha fatto il punto su diverse situazioni.

Entrata

Come detto, sono due i ruoli che il Milan ha intenzione di coprire in questi ultimi giorni: un attaccante e una mezzala. Non è escluso, però, che si possano venire a creare delle ulteriori situazioni, per esempio per un difensore come riportato ieri sera da Sky Sport. Per quanto riguarda l'attacco, il nome principale rimane quello di Conrad Harder, 20enne danese dello Sporting Club di Lisbona, per il quale è praticamente tutto fatto: Moretto sottolinea che mancano ancora dei dettagli e per questo nelle prossime ore gli agenti di Harder saranno nella capitale portoghese per cercare di sbloccare la situazione. Non trovano conferme, invece, le indiscrezioni su Dodi Lukebakio. A centrocampo Massimiliano Allegri spinge forte per Adrien Rabiot, priorità assoluta del tecnico: il Marsiglia lo valuta 14-15 milioni e non prevede di inserire Bennacer nell'operazione.

Uscita

Un possibile arrivo di Rabiot si andrebbe a concretizzare solamente in caso di partenza di Yunus Musah: Moretto riporta che i contatti tra Atalanta e Milan sono costanti e che lo stesso giocatore ha già dato il suo sì. Si tratta con l'offerta del club nerazzurro che dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni e che partirà solamente una volta chiusa la cessione di Brescianini al Napoli. Intanto, il Como vuole fortemente per Alex Jimenez ed è in contatto continuo per chiudere un'operazione con la formula del prestito. Sul laterale spagnolo però c'è anche l'interesse della Roma che ha rialliacciato i discorsi con il club rossonero e con cui si è parlato anche di un'ipotesi di scambio, per ora irrealizzabile, tra i centravanti Dovbyk e Gimenez. Moretto riferisce che l'attaccante messicano si trova benissimo in rossonero e vuole affermarsi al Milan.