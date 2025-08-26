Di Marzio: "La novità è che Milan ha intenzione di prendere un difensore centrale"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan:

"La novità è che il Milan prendeva un difensore. La decisione è stata presa nella giornata di oggi. Ci sono stati diversi incontri con Allegri, prima e dopo l'allenamento. Tra Allegri e il direttore sportivo, e si è deciso di andare a cercare un difensore, importante, che possa aumentare ancora di più la forza in difesa del Milan, al di là di De Winter che è già arrivato. Adesso vedremo su quale profilo il Milan andrà. È comunque una decisione di oggi, quindi adesso verrà sondato il mercato, ma la novità è che il Milan ha intenzione di prendere un difensore centrale".