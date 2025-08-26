Di Marzio: "La novità è che Milan ha intenzione di prendere un difensore centrale"
MilanNews.it
Nel corso del consueto appuntamento con il programma Calciomercato - L'Originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan:
"La novità è che il Milan prendeva un difensore. La decisione è stata presa nella giornata di oggi. Ci sono stati diversi incontri con Allegri, prima e dopo l'allenamento. Tra Allegri e il direttore sportivo, e si è deciso di andare a cercare un difensore, importante, che possa aumentare ancora di più la forza in difesa del Milan, al di là di De Winter che è già arrivato. Adesso vedremo su quale profilo il Milan andrà. È comunque una decisione di oggi, quindi adesso verrà sondato il mercato, ma la novità è che il Milan ha intenzione di prendere un difensore centrale".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Arrivano smentite sul fronte Juanlu Sanchez: il Milan non ha avuto contatti con il Siviglia per il terzino
Le più lette
Primo Piano
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Contatti per Rabiot. Incontro Como-agenti Jimenez. Harder attende
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Marrucci (DAZN): "L'acquisto di Harder è un atto di fiducia nei confronti del lavoro dello Sporting"
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com