Ultim’ora Milan: contatti per Rabiot. É una richiesta di Allegri

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di mercato, si é così espresso su X rivelando un aggiornamento di mercato che riguarda il Milan e un giocatore richiesto espressamente da Allegri: "Contatti per Adrien Rabiot al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia. Le parti studiano la fattibilità dell’operazione. È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri".

Si tratta, conferma MilanNews.it, di una delle due richieste di Massimiliano Allegri fatte a Igli Tare durante il summit di mercato di domenica mattina: la prima è Dusan Vlahovic che però, a quanto pare, sembra destinata a restare una richiesta vana, mentre la seconda, Adrien Rabiot, potrebbe clamorosamente sbloccarsi nel giro delle prossime ore.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, sebbene sia ancora troppo presto per considerare il suo reinserimento in squadra, un accordo di massima per il rinnovo di Adrien Rabiot era già stato raggiunto tra l'entourage del giocatore e il Marsiglia all'inizio di agosto. Si tratterebbe di un prolungamento fino al 2027, per un anno, con l'accordo di poter partire la prossima estate senza troppe complicazioni in caso di un'offerta vantaggiosa. Ora, però, la situazione è cambiata, soprattutto dopo la discussione - un po' rientrata - con mister De Zerbi e gli alterchi con la società transalpina.