Sky - c'è l'accordo tra il Milan e Christopher Nkunku
Un nome "esploso" Pochi minuti fa, ma che starebbe avendo il riscontro da parte di colleghi e testate. Dopo l'affare saltato con Conrad Harder e la difficile operazione, almeno in questa sessione estiva per arrivare a Dusan Vlahovic, il Milan starebbe pensando ad un nuobo obiettivo per il reparto offensivo. Il nome, come già ampiamente riportato è quello dell'attaccante francese Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea.
Come riportato da Sky Sport, Milan e Nkunku avrebbero già trovato l'accordo in termini di contratto. Da capire adesso come la dirigenza rossera affronterà l'operazione insieme al Chelsea. Dalla Francia si parla di una probabile offerta milanista di circa 30-40 milioni di euro ai Blues per Christopher Nkunku.
Moretto: "Trattativa Milan-Chelsea per prendere Nkunku a titolo definitivo. Il francese ha già detto sì ai rossoneri"
Di Marzio su Vlahovic: "Da parte sua per ora non c’è mai stata totale apertura nel voler lasciare la Juventus"
2 LIVE MN - Calciomercato Milan | Nkunku-Milan, si tratta per un'operazione a titolo definitivo, Vlahovic resterebbe in ottica Juve
3 Zazzaroni: "Dopo attente verifiche confermo che ci sono pochissime possibilità di vedere Rabiot e/o Vlahovic al Milan"
live mnLIVE MN - Calciomercato Milan | Nkunku nuovo obiettivo di mercato, al momento Vlahovic non apre al Milan
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Pietro MazzaraUna stagione in otto giorni. Vlahovic, Harder, una mezzala e un difensore: esigenze evidenti. Ridateci la Curva Sud
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
