Sky - c'è l'accordo tra il Milan e Christopher Nkunku

Un nome "esploso" Pochi minuti fa, ma che starebbe avendo il riscontro da parte di colleghi e testate. Dopo l'affare saltato con Conrad Harder e la difficile operazione, almeno in questa sessione estiva per arrivare a Dusan Vlahovic, il Milan starebbe pensando ad un nuobo obiettivo per il reparto offensivo. Il nome, come già ampiamente riportato è quello dell'attaccante francese Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea.

Come riportato da Sky Sport, Milan e Nkunku avrebbero già trovato l'accordo in termini di contratto. Da capire adesso come la dirigenza rossera affronterà l'operazione insieme al Chelsea. Dalla Francia si parla di una probabile offerta milanista di circa 30-40 milioni di euro ai Blues per Christopher Nkunku.