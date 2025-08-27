Moretto: "Milan su Nkunku del Chelsea, primi contatti tra le parti. Il francese pronto a lasciare la Premier League"

di Niccolò Crespi

Come riportato anche dal noto giornalista ed esperto di trattative, Matteo Moretto, il Milan sarebbe sulle tracce di un nuovo obiettivo per l'attacco. Sfumato Conrad Harder, la dirigenza rossonera deve assolutamente cercare un altro attaccante da poter unire al solo Santiago Gimenez, visto anche l'infortunio di Rafa Leao. Il nuovo nome per il reparto offensivo del Milan sarebbe Christopher Nkunku, in uscita dal Chelsea.

Moretto su Nkunku: "Il Milan pensa a Nkunku del Chelsea. Ci sono stati i primi consueti contatti per capire la fattibilità dell'operazione, ma questa resta una delle tante opzioni che si aggiunge alla lista per questo finale di mercato. Il calciatore francese pronto a lasciare il Chelsea e la Premier League".