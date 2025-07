Milan, Okafor piace al Besiktas. La formula del prestito non convince però i rossoneri

Igli Tare, ds rossonero, non sta lavorando solo sul mercato in entrata, ma anche su quello in uscita perchè ci sono diversi esuberi da piazzare. Uno di questi è Noah Okafor, il quale è rientrato dal prestito al Napoli che ha deciso di non riscattarlo. L'attaccante svizzero sembra aver aperto al Besiktas che è in pressing per portarlo in Turchia.

Va ancora però trovata la quadra tra i due club, compresa la formula dell'eventuale trasferimento a Istanbul di Okafor: come spiega stamattina il Corriere dello Sport, la formula del prestito non convince infatti il Milan, che, invece, preferirebbe una cessione a titolo definitivo dell'attaccante svizzero.