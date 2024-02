"L'éternel Giroud": il Milan si aggrappa (ancora) al suo numero 9

Anche ieri sera Olivier Giroud si è distinto per sacrificio, dedizione ma soprattutto incisività. Come spesso accaduto in questa stagione l'attaccante francese ha timbrato il cartellino, segnando una rete e mettendo a referto anche un assist che ha permesso al Milan di rimontare un Frosinone 'indiavolato'.

GIROUD ETERNO: NON SOLO GOL MA ANCHE TANTI ASSIST - E' cosa praticamente inevitabile che all'occhio saltano principalmente i tanti gol, decisivi, che Olivier Giroud ha messo a segno in questa prima parte di stagione, ma è anche giusto dare i meriti al francese per i tanti assist che fino ad oggi ha fornito ad i suoi compagni di squadra. L'attaccante rossonero si è dunque dimostrato essere tanto cinico quanto lucido sotto porta, visto che per il momento Olivier Giroud è il giocatore con maggior numero di assist in Serie A davanti a Thuram (7) ed al compagno Rafael Leao (6), che fra l'altro ieri ha offerto un cioccolatino che il francese ha dovuto solo scartare in occasione del momentaneo 0-1 contro il Frosinone.

ALTRO RECORD PER GIROUD CON IL MILAN - Oramai non ci sono più parole per descrivere un giocatore come Olivier Giroud, che ieri ha scritto una nuova pagina della sua personalissima storia al Milan. Con il gol e l'assist messi a referto contro il Frosinone, il centravanti francese ha infatti eguagliato e superato il suo record con i rossoneri in una singola stagione di Serie A, contribuendo a ben 19 reti in 20 partite giocate con 11 gol e 8 assist.