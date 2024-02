L'eterno Giroud che non fa solo gol: è il re degli assist in Serie A

Il prossimo 30 settembre Olivier Giroud compirà 38 anni, eppure sul campo da calcio sembra ancora una ragazzino: corre, segna e fa assist. La sua stagione, fino a questo momento, è stata incredibile: con 2043' giocati tra campionato, Champions League e Coppa Italia è uno dei più utilizzata della rosa di Stefano Pioli.

MIGLIOR ASSISTMAN - Ma sono i suoi numeri offensivi che fanno sognare i tifosi milanisti: 12 gol segnati, di cui uno in Champions League e 11 in Serie A, dove è al terzo posto della classifica marcatori alle spalle di Lautaro Martinez e Vlahovic. Il suo bottino sarebbe potuto essere anche migliore se non avesse sbagliato due rigori contro Borussia Dortmund e Bologna. C'è invece un'altra statistica in cui Giroud è il migliore del campionato, vale a dire quello degli assist: il numero 9 rossonero ne ha infatti regalati ben 8, uno in più di Thuram e due in più di Leao, De Ketelaere, Felipe Anderson e Mkhitaryan. L'assist più bello è stato senza dubbio quello di tacco a Theo Hernandez contro la Roma.

QUALE FUTURO? - In estate, il Milan farà un grande acquisto in attacco a prescindere da quello che deciderà di fare Giroud che ha il contratto in scadenza. Al momento non ha ancora deciso se proseguire in rossonero, dove si trova benissimo, oppure se tentare un'ultima avventura in qualche altro campionato prima di chiudere la sua carriera da calciatore (Mls?). Vedremo cosa succederà e chi arriverà durante il mercato estivo, ma uno come Giroud andrebbe clonato non solo per le sue qualità in campo, ma anche per le sua qualità morali.