La coperta corta contro il corto muso: ecco dove si gioca Juventus-Milan

Periodo veramente provante per il Milan: i rossoneri sono andati in difficoltà nel temutissimo mese di aprile, subendo prima la cocente delusione dell'eliminazione ai quarti di Europa League, competizione che era ormai l'unico vero obiettivo della stagione, a vantaggio della Roma, e poi la definitiva umiliazione nel derby di lunedì sera, perso, che ha consegnato il campionato all'Inter, trionfante proprio davanti al San Siro rossonero che ha assistito alla celebrazione della seconda stella. Ora per il Milan l'ultimo ostacolo del mese: la sfida a Torino contro la Juventus.

COPERTA CORTA VS CORTO MUSO - Il Milan che sfiderà i bianconeri all'Allianz Stadium deve completamente reinventare la difesa. Out Tomori, Calabria e Theo per squalifica, gli unici centrali disponibili sono Gabbia e Thiaw e c'è la necessità di capire chi giocherà terzino, sia a destra che a sinistra. Coperta corta dunque per Pioli, che difficilmente avrà ricambi dietro, contro il re delle vittorie di "corto muso" Allegri. Sappiamo quanto la Juventus del tecnico toscano possa avere la capacità di essere cinica e sfruttare anche solo una disattenzione della retroguardia avversaria, per poi chiudersi e difendere il vantaggio ottenuto. Con i vari Pulisic, Leao, Chukwueze, Okafor (gli ultimi due particolarmente in forma, e ci auguriamo che trovino spazio) il Milan ha senza dubbio possibilità di colpire, ma dovrà stare attento, con una difesa rimaneggiata, a non concedere chance di andare in vantaggio alla Juve, che altrimenti potrà giocare a suo modo.

MOTIVAZIONI - Indubbia l'importanza che giocherà il fattore emotivo sulla partita: la Juve arriva dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, il Milan da un periodo molto complicato che ha portato tante delusioni. Per i rossoneri sarà fondamentale ritrovare le giuste motivazioni per affrontare la sfida, che può comunque valere il secondo posto alle spalle dell'Inter. Pioli ora deve puntare questo risultato e mirare a chiudere il suo ciclo al Milan con cinque partite ben preparate e ben giocate, per rialzare la testa e finire in bellezza.