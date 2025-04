live mn Coppa Italia Primavera, Milan-Cagliari (0-3): delusione rossonera, il trofeo va in Sardegna!

vedi letture

- La favola della Primavera del Milan in Coppa Italia si conclude purtroppo sul più bello con una pesante sconfitta in finale: il Cagliari vince 3-0 all'Arena Civica di Milano e alza il trofeo per la prima volta nella sua storia. Un vero peccato per il Diavolo che ora però deve mettere subito da parte la delusione e concentrarsi sul campionato perchè ci sono le finali scudetto da conquistare (il Diavolo è settimo a meno uno dal Verona che al sesto posto, cioè l'ultimo che permette la qualificazione alle fase finale del campionato Primavera 1).

94' Fine della partita.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Punizione per il Milan dal limite dell'area: ci prova Liberali con il sinistro, ma non colpisce bene e la palla finisce sul fondo dopo la deviazione di un giocatore del Cagliari.

82' Altra sostituzione nel Cagliari: fuori Marcolini, dentro Suslev.

80' Ultimo cambio nel Milan: esce Magni, entra Asanji.

79' Bellissima azione del Milan: la palla arriva a Liberali che prova a piazzarla con un piatto sinistro, ma Iliev gli dice di no con una bella parata.

74' Punizione per il Milan dalla trequarti: cross di Bonomi sul secondo tempo, sponda di testa di Dutu per Paloschi che calcia al volo dal centro dell'area di rigore, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

69' TERZO GOL DEL CAGLIARI!!! I sardi chiudono la partita con Trepy che calcia con il sinistro da fuori area, il pallone si insacca alle spalle di Longoni dopo una netta deviazione di Nissen.

68' Cambio nel Cagliari: esce Balde, entra Malfitano.

68' Cross dalla destra di Victor, la palla arriva a Scotti e prova a calciare con il destro, pallone fuori di poco.

63' Altre due sostituzioni nel Milan: escono Bakoune e Sia, dentro Perrucci e Scotti.

62' Il Cagliari si chiude bene in difesa e il Milan sta faticando tantissimo in questo secondo tempo a creare occasioni da gol.

59' Primi cambi anche nel Cagliari: fuori Arba, Bolzan e Vinciguerra, dentro Langella, Achour e Trepy.

57' Angolo per il Milan dalla destra: cross a rientrare di Liberali che prova a calciare ancora direttamente verso la porta avversaria, ma un giocatore del Cagliari allontana il pallone.

54' Prime due cambi nel Milan: escono Hodzic e Comotto, entrano Sala e Nissan. La squadra rossonera passa alla difesa a tre.

48' Angolo per il Cagliari: cross sul secondo palo e colpo di testa di Franke, pallone fuori.

45' Al via la ripresa. Nessun cambio nelle due squadre.

- Il Milan Primavera ha fatto la partita, ma a segnare è stato il Cagliari che ha chiuso il primo tempo della finale di Coppa Italia avanti di due gol grazie a Vinciguerra e Bolzan. I sardi si sono difesi bene e hanno sfruttato alla grande le uniche due occasioni avute nei primi 45'. I rossoneri hanno creato di più e hanno avuto una grande chance al 44' per accorciare le distanze e riaprire la partita, ma Bonomi ha fallito un calcio di rigore conquistato da Sia (traversa). Un vero peccato per il Diavolo che nella ripresa avrà bisogno di una vera e propria impresa per rimontare e arrivare almeno ai tiri di rigore (in caso di parità al 90' non ci saranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente alla lotteria dal dischetto).

47' Fine del primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' BONOMI SBAGLIA IL RIGORE!!! L'attaccante rossonero colpisce la traversa dagli 11 metri. Grande occasione sprecata dal Milan.

43' Rigore per il Milan conquistato da Sia.

38' Giallo per Hodzic.

36' RADDOPPIO DEL CAGLIARI!!! Cross dalla destra, Longoni respinge male in tuffo, la palla arriva a Bolzan che segna il gol del 2-0.

28' Angolo per il Milan dalla destra: Liberali prova a calciare direttamente in porta con un sinistro a giro e per poco non sorprende Iliev che respinge con non poche difficoltà.

27' Gran passaggio filtrante in area di Liberali per Comotto che calcia da posizione defilata, Iliev non si fa sorprendere sul primo palo e devia in angolo.

21' GOL DEL CAGLIARI! I rossoblù passano in vantaggio con capitan Vinciguerra che approfitta di una mezza incertezza della difesa milanista, entra in area e con un gran destro a giro batte Longoni.

18' Il primo giallo del match è per Bolzan per un duro intervento su Paloschi.

14' Meglio i rossoneri in questo avvio di partita. Sia ci prova dalla distanza con un destro al volo, il pallone finisce alto sopra la traversa dopo la deviazione di un difensore sardo.

13' Corner per il Milan dalla sinistra, c'è sempre Bonomi sul pallone: cross in area, Sia prounga di testa all'altezza del primo palo, ma c'è un decisivo intervento di un giocatore del Cagliari sul secondo palo che anticipa tutti e libera l'area.

8' La prima conclusione in porta del match è del Milan: azione personale di Victor che calcia con il sinistro da fuori area, Iliev blocca a terra distendendosi sulla sua sinistra.

7' Angolo per il Milan dalla fascia sinistra: cross in area di Bonomi, libera l'area di testa un giocatore del Cagliari.

6' Squadre molto aggressive in questo avvio di partita.

0' Inizia la finale della Coppa Italia Primavera!!! Primo pallone per il Cagliari.

- Squadre in campo, tra poco il calcio d'inizio della sfida: il Milan giocherà con la classica divisa rossonera e i pantaloncini neri, mentre il Cagliari indosserà maglia e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, è arrivato il giorno della finale della Coppa Italia Primavera che vedrà di fronte il Milan e il Cagliari. La partita si giocherà all'Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. In caso di parità al 90' non si giocheranno i tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai tiri di rigore. I rossoneri di Federico Guidi arrivano a questa sfida dopo aver eliminato Genoa (ottavi), Inter (quarti) e Lecce (semifinale), mentre i sardi di Pisacane hanno avuto la meglio su Torino, Fiorentina e Juventus. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazione ufficiali della finale della Coppa Italia Primavera tra Milan e Cagliari:

MILAN: (4-3-3) Longoni, Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni, Victor, Comotto, Hodzic, Liberali, Sia, Bonomi. A disp.: Colzani, Nissen, Mancioppi, Perrucci, Sala, Parmiggani, Ossola, Perera, Colombo, Asanji, Scotti. All.: Guidi.

CAGLIARI: (3-5-2) Iliev, Cogoni, Pintus, Franke, Arba, Marcolini, Liteta, Balde, Grandu, Bolzan, Vinciguerra. A disp.: Ausenklis, Collu, Malfitno, Achour, Simonetta, Suslev, Ardau, Costa, Langella, Marini, Trepy. All.: Pisacane.

Di seguito si riporta la designazione arbitrale completa:

ARBITRO: Maksym Frasynyak (Gallarate)

ASSISTENTI: Simone Della Mea (Udine) - Giovanni Boato (Padova)

IV UOMO: Giovanni Castellano (Nichelino)