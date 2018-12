LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Qualcuno non ha giocato al massimo. Donnarumma? I meriti vanno dati anche alla linea difensiva"

- termina qui la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Su Donnarumma decisivo nel mantenere la porta inviolata nonostante l'uscita sbagliata nel primo tempo: "Avrei preferito prendere gol e vincere. Poteva fare meglio quelle 4-5 volte che la palla andava fuori. I complimenti vanno fatti a Abate e Zapata, per Calabria per l'età che ha perchè gioca d'esperienza. I meriti non vanno dati solo a Donnarumma, che comunque ha fatto due grandi parate. Detto questo, andrò a rivedermi questa presunta uscita sbagliata, perchè non me la ricordo".

Sulle ripartenze: "Tante volte sbagliamo l'ultimo passaggio quando abbiamo tanto campo davanti. Con il Parma le palle son capitate sempre a Kessie, oggi un paio ad Higuain che ha calciato anzichè passarla. Noi dobbiamo migliorare nei calci piazzati, calciamo ancora non in modo corretto e sbagliamo tantissimo".

Su Castillejo titolare rispetto a Calhanoglu: "Ha fatto un po' di fatica Calhanoglu e non si è espresso al massimo. Con l'Olympiacos vedremo chi giocherà. Castillejo ha fatto quello che doveva fare, ma son contento per quello che ha dato alla squadra".

Sul calendario con squadre abbordabili: "Cosa vuol dire abbordabile? Sulla carta può sembrarlo, ma non ce ne sono. Abbiamo fatto fatica con il Dudelange, figurati se possiamo sottovalutare una squadra di Serie A. In questa partita è mancata la vittoria, ma abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Non dobbiamo stare a fasciarci la testa".

Se è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto e sul centrocampo che ne risente con le due punte: "Il Torino ha avuto due occasioni nei primi 15-20 minuti. Non abbiamo cominciato nel migliore dei modi. Sembrava che avessimo già vinto, prima della partita. Non è un caso che il Torino non abbia mai perso in casa. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Un anno fa una partita del genere, anche nella mia gestione, l'avrebbe persa. Abbiamo creato nel secondo tempo, ma sono contento della prestazione. Qualcuno non ha giocato al suo massimo, se andiamo a valutare le singole prestazioni".

