live mn - Milan-Fiorentina: Pobega titolare. Jovic punta, Camarda dalla panchina

Ufficiali:



MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Camarda.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano. A disposizione: Martinelli, Christensen, Maxime Lopez, Ikone, Nzola, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Amatucci, Brekalo, Kouame.

19.00 - Il Milan è arrivato pochi istanti fa a San Siro: dopo aver lasciato l'hotel sede del ritiro della squadra rossonera, il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli è appena entrato nei garage dello stadio milanese, accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che già carichissimi per la sfida di Serie A contro la Fiorentina.

17.55 - Tra i convocati di domani di Stefano Pioli per il match casalingo contro la Fiorentina, ci sarà anche Francesco Camarda: l'attaccante classe 2008 della Primavera indosserà la maglia numero 73. Prima di lui solo un'altra volta il Milan ha avuto un giocatore con questo numero di maglia, cioè Manuel Locatelli. Il giovane prodotto del settore giovanile rossonero farà parte del gruppo milanista per la sfida contro i viola in quanto mancheranno tre attaccanti, vale a dire Olivier Giroud, Noah Okafor e Rafael Leao (il francese è squalificato, mentre gli altri due sono alle prese con infortuni muscolari).

Camarda, salvo clamorose sorprese, dovrebbe comunque partire dalla panchina. Il tridente titolare del Diavolo contro la Fiorentina sarà quello composto da Samuel Chukwueze a destra, Luka Jovic in mezzo e Chistian Pulisic, che agirà invece a sinstra. Se Camarda dovesse scendere in campo per almeno un minuto, diventerebbe il giocatore più giovane a debuttare nel campionato di Serie A.

17.33 - Questa sera il Milan giocherà in campionato contro la Fiorentina: appuntamento alle 20.45 a San Siro. Una gara fondamentale per i rossoneri anche perché la formazione toscana si trova a soli tre punti di distanza dal Diavolo: una sfida Champions in piena regola. Al netto delle tante assenze in difesa e attacco, Pioli sta sciogliendo gli ultimi dubbi anche sul centrocampo. Nello specifico Tommaso Pobega è in vantaggio per un posto da titolare in mezzo al campo insieme a Musah e Reijnders.

A stare in panchina sarà Rade Krunic, il bosniaco che è reduce anche dagli impegni con la sua nazionale, verrà tenuto inizialmente a riposo da Stefano Pioli che prevede di utilizzarlo dal primo minuto nella gara cruciale di Champions League contro il Borussia Dortmund di martedì. Anche Loftus-Cheek partirà dalla panchina: l'inglese è reduce da un infortunio prolungato e dunque Pioli lo utilizzerà questa sera a gara in corso, risparmiandogli un minutaggio eccessivo.

16.53 - Nel 2023, la Fiorentina ha realizzato 97 gol considerando tutte le competizioni: più di qualsiasi altra squadra di Serie A e meno soltanto di Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei; in un singolo anno solare i viola hanno fatto meglio solo nel 2015 (101 reti).

Questa la statistica fornita dalla Lega Serie A sull'attacco della Fiorentina, letteralmente micidiale nell'ultimo anno solare: il Milan questa sera dovrà stare particolarmente attento, vista la tendenza dei rossoneri a subire parecchi gol, già 14 in questo campionato.

16.25 - Il tecnico della Primavera Ignazio Abate, come previsto dalle indiscrezioni degli ultimi giorni, ha lasciato fuori dai convocati per la partita con il Cagliari sia Francesco Camarda che Jan Carlo Simic. Il motivo è noto a tutti: la prima squadra di Stefano Pioli è in grande affanno di risorse in difesa e in attacco per questo motivo sia il giovanissimo attaccante classe 2008 che uil difensore serbo sono stati convocati tra i grandi.

15.32 - Questo l'elenco dei giocatori del Milan indisponibili contro la Fiorentina: non saranno a disposizione di Pioli gli infortunati Sportiello, Kalulu, Pellegrino, Caldara, Bennacer, Kjaer, Leao e Okafor, e lo squalificato Giroud.

15.18 - Francesco Camarda, convocato per la prima volta in Prima Squadra, potrebbe battere diversi record stasera contro la Fiorentina, in primis quello del giocatore più giovane a scendere in campo in Serie A: l'attuale primato appartiene a Wisdom Amey, che il 12 maggio 2021 debuttò con la maglia del Bologna contro il Genoa a 15 anni, 9 mesi e 1 giorno. Oggi Camarda ha 15 anni, 8 mesi e 15 giorni (il primato nel Milan è di Paolo Maldini che esordì in A nel 1985 a 16 anni, 6 mesi e 25 giorni). In caso di gol, poi, l'attaccante della Primavera milanista diventerebbe anche il marcatore più giovane della storia della Serie A, battendo l'attuale record di Amedeo Amadei, il quale segnò la sua prima rete nel massimo campionato italiano con la maglia della Roma contro la Lucchese il 9 maggio 1937 a 15 anni, 9 mesi 13 giorni (il giocatore più giovane della storia del Milan ad essere andato in gol è invece al momento Gianni Rivera che nel 1960 segnò a 17 anni, 2 mesi 19 giorni).

14.58 - Ecco la probabile formazione della Fiorentina: (4-2-3-1), Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Kouamè; Nzola. All. Italiano

13.57 - Saranno circa 73mila gli spettatori sugli spalti di San Siro questa sera nell’anticipo serale della 13esima giornata, con fischio d’inizio alle 20.45, nella sfida tra Milan e Fiorentina.

13.00 - I rossoneri dovranno fare a meno di alcune assenze importanti come quelle di Leao, infortunato, e Giroud, squalificato per due giornate, ma anche quella di Okafor. Ci saranno diversi cambi di formazione rispetto all'undici sceso in campo nella trasferta di Lecce. Confermato il blocco difensivo, a centrocampo Pioli potrebbe dare un turno di riposo a Rade Krunic, che tornerà poi titolare martedì in Champions League contro il Borussia Dortmund. Contro i viola ci saranno Yunus Musah, che sarà poi squalificato contro i tedeschi, Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega. Ruben Loftus-Cheek è recuperato, ma partirà inizialmente dalla panchina. Davanti, invece, Pioli pensa ad un tridente inedito: Pulisic prenderà il posto di Leao sulla sinistra, Chukwueze a destra e in mezzo Jovic visto che si è infortunato anche Okafor. Verso la prima convocazione il giovanissimo (15 anni) Francesco Camarda, che ha scelto la maglia numero 73.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan torna a giocare in campionato dopo la pausa nazionali: i rossoneri giocheranno questa sera a San Siro contro la Fiorentina, calcio di inizio fissato alle ore 20.45. Una partita importantissima per entrambe le formazioni che, al momento, sono divise da soli tre punti in classifica: una vera e propria sfida per i posti europei. La squadra di Pioli non può più sbagliare in campionato se non vuole perdere troppo terreno da Inter e Juventus: tantissime le defezioni in casa rossonera che dovrà fare a meno di mezza difesa e mezzo attacco. Per questo motivo convocati sia Camarda che Simic dalla Primavera. Seguite l'avvicinamento alla sfida di San Siro su MilanNews.it che vi terrà aggiornati con notizie dell'ultim'ora minuto dopo minuto: restate con noi!