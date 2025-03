live mn Milan Futuro-Perugia (0-0): i rossoneri non sfondano. Un punto poco utile

FINE PARTITA, MILAN FUTURO-PERUGIA 0-0. Finisce a reti bianche la gara di Solbiate Arno tra Milan Futuro e Perugia. A rimetterci di più è sicuramente la squadra rossonera che avrebbe potuto accorciare sulla squadra umbra in caso di vittoria. Non una brutta partita per il Milan che fa vedere buone cose soprattutto nel primo tempo e specialmente con Sia e Camarda. Nella ripresa i rossoneri calano un po' e non soffrono quasi mai se non in due occasioni dopo il 70° con Kanoute. A quattro dal 90° Magrassi si mangia un gol, lasciando un sapore ancora più amaro a un punto poco utile per il Milan che rimane al penultimo posto a braccetto con il Legnago.

90' Quattro minuti di recupero

86' Cosa si mangia il Milan! Occasione d'oro! Bella azione sulla sinistra con Bozzolan che crossa in mezzo: Alesi la cicca di testa e sul secondo palo Magrassi fa ancora peggio svirgolando malamente un pallone che cantava...

84' Squadre stanche in campo: ai rossoneri serve molto di più una vittoria

77' Ultimo cambio nel Perugia: entra Seghetti per Kanoute

74' Gran traversone su punizione di Branca a trovare sul secondo palo Coubis che col piattone mette fuori, sprecando un'ottima occasione!

73' Nuovo cambio nel Milan: esce Sandri ed entra Alesi

72' Arriva il primo giallo: ammonito per il neoentrato Agosti del Perugia

70' Altra occasione per il Perugia: sfugge ancora Kanoute, questa volta a Coubis-Minotti, e prova a sorprendere Raveyre sul primo palo che, però, è attentissimo

68' Buona combinazione degli ospiti che libera al tiro Giunti che stringe troppo la sua conclusione. Rossoneri un po' stanchi ora

67' Cambio nel Perugia: esce Torrasi, entra Agosti

66' ANCHE IL MILAN SALVA SULLA LINEA! E anche i rossoneri hanno il loro salvataggio sulla linea: Kanoute scatta sul filo del fuorigioco, salta Raveyre e calcia ma il pallone è intercettato all'ultimo da un ottimo intervento di Camporese!

62' Finisce la partita di Camarda che lascia il campo a Magrassi. Entra anche Omoregbe per Sia.

60' Grande occasione per il Perugia con Bozzolan che perde un pallone sanguinoso: Kanoute calcia teso in mezzo e sul secondo palo per un soffio Yabre non segna. Oddo si infuria con il terzino rossonero

57' Triplo cambio nel Perugia: escono Osvaldo, Cisco e Lisi, entrano Yabre, Broh e Amoran

55' Dopo l'intervento dello staff medico Camarda si rialza, fa segno "ok" alla panchina e rientra in campo

53' Si ferma Camarda e si lascia cadere a terra, toccandosi il ginocchio sinistro e toccandosi il volto con le mani. Si spera nulla di grave...

52' Ottima giocata di Sia che poi manda in profondità Camarda che però viene chiuso da difensore e portiere

50' Bella giocata di Camarda che mette giù e apre per Quirini: cross e controcross di Branca non vengono raccolti da nessun compagno rossonero

49' Parte con decisione il Perugia che ha un paio di palle inattive che, però, non sfrutta

45' Si riparte: nessun cambio!

FINE PRIMO TEMPO, MILAN FUTURO-PERUGIA 0-0. Finisce senza recupero un primo tempo in cui il Milan Futuro gioca con la giusta mentalità. I rossoneri mantengono il pallino del gioco per quasi tutto il primo tempo e creano anche alcune occasioni con Sia, Camporese e Sandri. Buone indicazioni in fase di possesso e discrete risposte anche dalla coppia di attaccanti Sia-Camarda che sta facendo vedere cose interessanti. Ora, nella ripresa, serve anche la concretezza e cercare i tre punti che sono davvero vitali.

45' Bella manovra del Milan che libera al tiro Branca: non una bella conclusione ma ottimi segnali da parte dei rossoneri

41' Fallo in netto ritardo di Torrasi su Coubis, lanciato a tutta velocità sulla fascia: l'arbitro risparmia il giocatore del Perugia da un giallo che sembrava inevitabile. Proteste accese del giocatore rossonero

39' Ancora Milan! Cross dalla sinistra di Branca che attraversa tutta l'area e arriva dal lato opposto da Sandri che però spara altissimo da ottima posizione

37' Spinge Quirini sulla destra: il suo cross trova Camarda sul secondo palo che però è troppo lento e viene anticipato sul più bello

35' Occasionissima per il Perugia da corner: Mezzoni viene dimenticato sul secondo palo e colpisce clamorosamente fuori misura con la testa

33' Ammonito Oddo per proteste

28' Ripartenza ospite con Cisco, il più pericoloso del Perugia: la difesa rossonera riesce a contenere

23' Fase un po' confusa e spezzetata del match ora

18' Prova a rispondere il Perugia con una conclusione da lontano di Cisco che si spegne docile tra le mani di Raveyre

17' SALVATAGGIO CLAMOROSO DEL PERUGIA! Bella ripartenza del Milan con un bel triangolo Sia-Camarda-Sia: quest'ultimo supera il portiere ma sul più bello, praticamente sulla linea, arriva Dell'Orco a salvare tutto e a negare la gioia del vantaggio ai rossoneri!

12' Bel cross di Branca a cercare Camarda che viene anticipato dal diretto marcatore

7' Camporese scheggia la parte superiore della traversa con la testa dagli sviluppi dell'angolo!

6' Contropiede veloce del Milan, guidato da Camarda che apre per Quirini che prova a calciare dal limite: deviazione di un difensore e poi di Gemello in corner

3' Buon inizio dei rossoneri che si guadagnano subito un giro dalla bandierina

1' Si comincia!

- Le formazioni ufficiali:

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Minotti, Camporese; Quirini, Sandri, Malaspina, Branca, Bozzolan; Sia, Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Hodzic, Alesi, D'Alessio, Magni, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Oddo

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Mezzoni, Riccardi, Dell'Orco, Osvaldo; Giunti, Gomez Marquez, Torrasi; Cisco, Kanoute, Lisi. A disp.: Albertoni, Romagnoli, Yabre, Matos, Seghetti, Amoran, Bartolomei, Broh, Marconi, Agosti, Polizzi. All. Cangelosi

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Il Milan Futuro si gioca tantissimo oggi, alle ore 15, contro il Perugia allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, in occasione della trentesima giornata del girone B di Serie C. I rossoneri sfidano una diretta concorrente alla salvezza che in questo momento gode di un vantaggio di dieci punti ed è la prima delle squadre al sicuro: una vittoria servirebbe a rimescolare tutte le carte in tavola. Restate con noi per seguire il live testuale della sfida!