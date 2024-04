live mn Milan-Lecce (3-0): bel tris rossonero. Il Milan si conferma al secondo posto

FINE PARTITA - Vince il Milan, 3-0. Partita senza storia con i rossoneri che, nonostante un Lecce coraggioso in avvio, dopo venti minuti comandavano già con due reti di vantaggio. Prima una perla di Pulisic su assist di Chukwueze dopo una grande giocata, poi la solita incornata di Giroud su angolo di Adli. Prima della fine del primo tempo il Lecce rimane in dieci per l'espulsione di Krstovic e la partita si chiude virtualmente. Nella ripresa arriva quasi subito il terzo gol rossonero: è ancora Adli a fornire un assist con una bellissima palla in profondità per Leao che brucia tutti e deposita sotto le gambe di Falcone. Nel finale di gara Pioli fa riposare diversi dei suoi uomini migliori in vista della sfida di Europa League con la Roma. Tantissimi i positivi in campo: su tutti Chukwueze che si dimostra uno degli uomini più in forma. Il Milan allunga momentaneamente sulla Juventus che, in attesa di scendere in campo, è lontana 9 punti.

90' Quattro minuti di recupero

88' Fucilata di Pierotti da trenta metri, Maignan in qualche modo mette in calcio d'angolo

85' Ultimo cambio nel Lecce: esce Dorgu ed entra Pierotti

84' Leao si diverte e accende la folla di San Siro con un paio di giocate con il tacco: poi va alla conclusione ma Falcone è attento. Sull'angolo successivo, Musah prova il tiro a giro da posizione impossibile. Pallone fuori

83' Minuti anche per Terracciano: entra al posto di Theo Hernandez, acclamatissimo dalla folla

82' Ancora Chukwueze ispirato! Il nigeriano premia il taglio di Jovic che in scivolata conclude a rete trovando l'opposizione di Falcone in uscita

78' Un cambio per parte. Nel Milan entra Bennacer ed esce Reijnders. Nel Lecce dentro Berisha per Blin

77' Viene ammonito Chukwueze

76' Contropiede veloce del Lecce che prende di sorpresa il Milan. Da posizione defilata ci prova Almqvist ma Maignan è attento e respinge il tiro

74' Tutto ok per Musah che ritorna in campo

73' Botta sulla schiena per Musah che rimane a terra: ginocchiata di Baschirotto

70' Terzo cambio per il Lecce: esce Venuti ed entra Gendrey

69' Bella sponda di testa di Jovic per Reijnders che arriva a rimorchio: l'ex AZ controlla di testa, palleggia e prova la conclusione al volo da fuori. Bella giocata ma il pallone finisce fuori

68' Ci prova Theo su punizione: il tiro è forte ma centrale. Falcone non ha problemi a bloccare

67' Spettacolo di Leao che con una veronica e un dribbling semina gli avversari prima di essere tirato giù per la maglietta da Ramadani. Punizione interessante per i rossoneri

64' TRAVERSA MILAN! Gran sinistro a giro, ma forte, di Theo Hernandez: parabola che scende ma si infrange sulla traversa

62' Triplo cambio nel Milan: escono Pulisic, Giroud e Gabbia. Dentro Musah, Jovic e Kjaer. Ora Pioli comincia a pensare alla Roma

61' ALTRA OCCASIONE MILAN! Ottimo filtrante di Leao per il taglio di Giroud che però calcia sul lato della rete da posizione defilata

58' Prova a rispondere il Lecce: Almqvist arriva di testa sul secondo palo ma non impensierisce Maignan più di tanto

57' GOOOOOL DEL MILAAAAAAAN!!!! LEEEEEAAAOOOOOO!!! Pallone in profondità illuminante di Yacine Adli che pesca Leao che si mangia campo e difensore giallorosso e buca Falcone in uscita facendogli passare il pallone sotto le gambe. Tris del Milan!

56' Intervento non necessario e in ritardo di Venuti su Leao, a palla lontana: Massimi richiama il leccese che poi si chiarisce con il 10 rossonero che non aveva gradito

55' Ennesima grande iniziativa di Chukwueze che imbecca Pulisic sulla destra: il cross in mezzo è per Giroud che però viene anticipato in uscita coi pugni da Falcone

53' Buona manovra rossonera che libera Chukwueze sulla destra: il nigeriano mette il pallone basso in mezzo ma Giroud non riesce a controllarlo spalle alla porta e in mezzo all'area

51' Si rialza Calabria che esce sulle sue gambe: intanto si scalda Florenzi

50' Rimane a terra Calabria dopo un contrasto con Dorgu. Il capitano del Milan dolorante all'altezza della caviglia: in campo lo staff rossonero

46' Si riparte a San Siro! Doppio cambio nel Lecce: escono Banda e Gonzalez, entrano Almqvist e Piccoli

FINE PRIMO TEMPO - Grande prima frazione per il Milan che nei primi venti minuti mette in ghiaccio, virtualmente, la sfida: prima Pulisic con un gran gol, poi Giroud con il solito gol di testa, portano i rossoneri in vantaggio di due reti. La seconda metà di tempo scivola su ritmi più lenti anche se Gonzalez, il più pericoloso tra i suoi, colpisce una traversa. Nel finale Lecce ridotto in dieci uomini: rosso diretto per Krstovic per un brutto intervento su Chukwueze che, tra i giocatori del Milan, è stato sicuramente uno dei migliori. Ora non bisogna commettere l'errore della gara di andata...

45' Tre minuti di recupero

45' ESPULSIONE PER IL LECCE! Piede alto di Krstovic su Chukwueze a margine di un duello aereo al limite dell'area rossonera: il nigeriano viene colpito dal calcio dell'attaccante giallorosso che non protesta. Il signor Massimi non ha avuto dubbi e ha estratto il cartellino rosso senza esitazioni. Il Lecce rimane in 10 a fine primo tempo.

42' Il Lecce prova a bussare alla porta di Maignan: Krstovic difende il pallone e prova la conclusione da fuori area. Tiro lento che diventa facile preda per il portiere rossonero

40' Qualche problemino per Calabria che però si rialza e riprende il suo posto in campo

34' Primo giallo del match: ammonito il capitano giallorosso Blin per eccessive proteste all'indirizzo dell'arbitro Massimi

32' Bel recupero di Calabria che innesta il contropiede veloce di Pulisic: l'americano crossa per Leao sul secondo palo con il portoghese che prova la magia in rovesciata ma non trova il pallone

29' TRAVERSA LECCE! Che brivido per il Milan... Gonzalez ancora pericoloso: si inserisce alle spalle di Adli e con la testa colpisce la traversa a Maignan battuto. Dopo il secondo gol i rossoneri hanno abbassato un po' i ritmi

27' Gioco temporaneamente fermo: a terra Banda per un colpo dalle parti della caviglia

20' GOOOOL DEL MILAAAAAAAAN!!! LA TESTA DI GIROUD!!! Il bomber francese viene dimenticato dalla difesa del Lecce e spizza con la testa l'angolo battuto da Adli. 2-0 Milan dopo venti minuti! Dominio assoluto dei rossoneri.

16' Ora i ritmi rallentano leggermente, dopo un avvio senza un attimo di respiro

11' CHUKWUEZE SCATENATO! Indiavolato il nigeriano che semina il panico tra le linee del Lecce e offre a Leao che prova a giro di sinistro: il pallone è deviato da un difensore in corner

8' VICINO ALLA DOPPIETTA PULISIC! Il Milan ora è galvanizzato: Theo crossa in mezzo morbido e Pulisic tutto solo prova di testa, dopo un grande inserimento. Falcone respinge il pallone. Che occasione!

6' GOOOOOOL DEL MILAAAAAAN!!! PULISIC, DA TREQUARTISTA!!! Grandissimo spunto di Chukwueze che si libera di due avversari sulla destra e scarica per l'americano che, dal limite, si aggiusta il pallone e lo insacca a giro alle spalle di Falcone. Super Chukwu e super Pulisic: Milan subito in vantaggio!

3' OCCASIONE LECCE! Il Milan non ripulisce bene l'area e il pallone arriva a Gonzalez che da posizione centrale, dal limite, calcia e fa la barba al palo. Rischio enorme per i rossoneri

2' Subito prima incursione di Theo che si inserisce sulla fascia: tutto fermo per fuorigioco

1' Comincia la partita a San Siro! Primo pallone giocato dai rossoneri

- Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Luca Massimi sez. di Termoli

Assistenti: Giovanni Baccini sez. di Conegliano - Daisuke Emanuele Yoshikawa sez. di Roma 1

IV Ufficiale: Andrea Colombo sez. di Como

VAR: Valerio Marini sez. di Roma 1

AVAR: Paolo Valeri sez. di Roma 2

- Le formazioni ufficiali del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Gotti.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti allo stadio San Siro dove tra pochissimi minuti, alle ore 15, ci sarà il fischio di inizio della partita tra Milan e Lecce, valevole per la trentunesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri hanno l'obiettivo di mantenersi al secondo posto, tenendo a debita distanza la Juventus. Inoltre questa è la prova generale prima dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, che alle 18 di oggi sarà impegnata nel derby con la Lazio, che si giocherà giovedì. Dunque per i rossoneri un impegno molto importante quest'oggi contro il Lecce: la squadra di Pioli è reduce da sei vittorie consecutive in tutte le competizioni. Rimanete con noi per seguire la partita, azione dopo azione, con il nostro live dedicato!