live mn - Primavera, Milan-Roma (0-0): pareggio con poche emozioni, il Milan manca il sorpasso

94' FINE PARTITA - Finisce 0-0 il big match del Puma House of Football tra Milan e Roma. Una gara priva di grandi emozioni che ha visto l'agonismo prevalere sul tasso tecnico. La squadra di Abate guadagna un punto e rimane a due lunghezze dalla Roma, comunque in piena lotta per un posto ai playoff. Si allunga a quattro la striscia di partite senza vittorie della Primavera, tra campionato e Coppa.



90' Quattro minuti di recupero

81' Sfortunatissimo Perina, entrato da una decina di minuti deve lasciare il campo per infortunio: al suo posto Bonomi

80' Ammonito Abate per proteste

78' Cambio nella Roma: esce Marazzotti ed entra Levak

75' Cresce il Milan: grande iniziativa di Malaspina che si insinua tra le maglie avversarie e imbecca Perina che però perde il tempo di gioco e viene ribattuto in angolo

72' Bel contropiede del Milan, da una fascia all'altra con Bartesaghi e Cuenca: il pallone finisce tra i piedi di Sia che prova il tiro da lontano. Conclusione centrale

70' Triplo cambio nel Milan: dentro Magni, Sala e Perina. Fuori Bakoune, Scotti e Victor. La fascia passa sul braccio di Malaspina

69' Punizione di Mannini deviata dalla barriera per poco non beffa Raveyre: angolo per la Roma

68' Ammonito Parmiggiani: il secondo giallo rossonero

66' La partita procede sui binari del primo tempo: poca pulizia tecnica e tanto agonismo in mezzo al campo. Pochissime le occasioni

58' C'è uno spettatore d'eccezione alla Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara di Milano per Milan-Roma del campionato Primavera 1: sugli spalti è infatti presente anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del club rossonero. La presenza dello svedese è dovuta al fatto che in panchina c'è suo figlio Maximilian. Vedremo se il giovane attaccante svedese troverà spazio nella ripresa. Ricordiamo che la partita è trasmessa in diretta da Sportitalia. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO

56' Altra punizione interessante per il Milan, dai 25 metri: c'è Victor sul pallone. Conclusione sulla barriera: sulla ribattuta il 22 rossonero calcia male e fuori misura

54' Doppio cambio Roma: dentro Misitano e Zefi, escono Mlanor e Graziani

50' Punizione interessante per Cuenca dai venti metri: pallone alto. Buon inizio del Milan

49' Ammonito Golic nella Roma

49' BELLA CONCLUSIONE DI BARTESAGHI! Azione avvolgente del Milan, il pallone arriva a Bartesaghi che calcia dal limite dell'area con il pallone che sibila a lato di Marin

46' Si riparte!

46' Cambio nel Milan: è il momento di Camarda, fuori Simmelhack

FINE PRIMO TEMPO - Si concludono al Puma House of Football i primi 45 minuti. Non una partita bellissima che ha vissuto di fimmate da una parte e dall'altra: se all'inizio gli ospiti si sono resi più pericolosi, con il passare dei minuti sono stati i rossoneri ad andare vicino al vantaggio prima con Simmelhack e poi con Cuenca.

45' Un minuto di recupero

42' Primo giallo per la Roma: ammonito Graziani per un intervento scomposto su Malaspina

36' Partita che, al momento, va a fiammate. C'è tanto agonismo in campo da una parte e dall'altra

27' OCCASIONE MILAN! Bartesaghi lavora bene il pallone sulla sinistra e trova un gran cross che pesca l'inserimento di Cuenca: il colpo di testa del paraguaiano, da buona posizione, è però impreciso!

20' Ammonito Simmelhack: l'attaccante rossonero sbraccia in un contrasto aereo con Golic

18' Si accende la gara: contropiede della Roma con il pallone che arriva a Bah che dal limite impegna Raveyre, attento a respingere

17' CHE OCCASIONE PER SIMMELHACK! Pasticciano Plaia e Golic al limite dell'area giallorossa, Simmelhack recupera e prova la conclusione immediata da fuori: Marin devia in angolo. Dal corner Parmiggiani svetta più in alto ma la palla si spegne sul fondo. Entra in partita il Milan!

13' Roma più propositiva in questo avvio, il Milan si tiene corto e ordinato

7' Sbavatura del portiere giallorosso in uscita: Scotti intercetta ma non riesce ad approfittarne

5' Ci prova ancora la Roma con una percussione di D'Alessio dalla destra: tiro centrale facile preda di Raveyre

3' Prima occasione per la Roma, ci prova Marazzotti dal limite: conclusione deviata in angolo

1' Si parte!

- Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva

- Questa la designazione arbitrale:

Arbitro: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

Assistenti: Matteo Paggiola (Legnago) - Daniele Sbardella (Belluno)

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Raveyre, Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi, Malaspina, Eletu, Scotti, Cuenca, Sia, Simmelhack. A disp.: Bartoccioni, Colzani, Camarda, Mancioppi, Magni, Sala, Bonomi, Perina, Cappelletti, Tezzele, ibrahimovic. All.: Abate.

ROMA: Marin, Plaia, Ienco, Gloci, Mannini, D'Alessio Vetkal, Marazzotti, Mlanor, Graziani, Bah. A disp.: Kehakov, Chesti, Misitano, Zefi, Nardozi, Reale, Ivkovic, Mirra, Levak, Romano, Della Rocca. All.: Guidi.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti dal Centro Sportivo Vismara - Puma House of Football dove, tra pochi minuti, il Milan Primavera di Ignazio Abate scenderà in campo contro i pari età della Roma, in un vero e proprio big match valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Le due squadre sono distanziate da appena due punti con i giallorossi che occupano la terza posizione e i rossoneri la quarta. Il Milan, tra campionato e Coppa, non vince da tre partite. Restate con noi per seguire la diretta testuale della sfida, azione dopo azione!