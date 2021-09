LIVE MN - Verso Juventus-Milan, Maignan stringe i denti. Possibilità Tomori a destra. Torna Tonali

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic.

15.21 - La sfida di questa sera fra Juventus e Milan sarà visibile su DAZN dalle 20.45

15.05 - Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato per il Milan, che ha superato rispettivamente la Sampdoria, il Cagliari e la Lazio mantenendosi a punteggio pieno insieme a Roma e Napoli. La Juventus invece arriva alla sfida dell'Allianz con un solo punto conquistato nella sfida dell'esordio contro l'Udinese, avendo perso i due successivi incontri con Empoli e Napoli.

14.45 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Mike Maignan nonostante il problema alla mano accusato nel match contro il Liverpool dovrebbe stringere i denti e scendere in campo dal primo minuto questa sera contro la Juventus.

14.31 - Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l'arbitro di Juventus-Milan. Gli assistenti invece saranno Carbone e Vivenzi, con Rapuano quarto uomo. Al Var poi andrà Di Paolo con Pereti assistente Var. Di seguito la designazione completa:

Arbitro: Doveri

Assistenti: Carbone – Vivenzi

IV: Rapuano

Var: Di Paolo

AVar: Peretti

14.14 - Il Milan nella passata stagione ha ottenuto l'ultimo successo contro i bianconeri in Serie A TIM, quando passò per 3-0 nell'incontro valido per il trentacinquesimo turno. A siglare l'ultima rete per la formazione di Pioli fu Fikayo Tomori.

13.44 - Sono 172 i precedenti in Serie A TIM tra Milan e Juventus: i bianconeri hanno ottenuto 67 successi, contro i 51 dei rossoneri. I pareggi invece sono 54. A riportarlo è Opta.

13.26 - Nella rifinitura di ieri mister Pioli ha provato Tomori a destra, in una difesa a quattro insieme a Kjaer, Romagnoli e Theo, in alternativa a Florenzi. Resta ugualmente in piedi la possibilità di vedere l'ex Roma in campo, nel caso andrà in panchina Kjaer, mentre i centrali saranno Tomori e Romagnoli.

13.20 - Sono ben sette i giocatori non convocati da mister Stefano Pioli per il match di questa sera contro la Juventus: Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko, Krunic, Calabria, Messias e Plizzari. Mike Maignan è stato comunque convocato dopo aver accusato un dolore alla mano contro il Liverpool, ma resta qualche dubbio sulla sua titolarità: al suo posto, nel caso, ci sarà Ciprian Tatarusanu.

Amiche ed amici di Milannews.it, benvenuti in questa nuova diretta di avvicinamento al big match di questa sera tra Juventus e Milan. Grazie al nostro live testuale, vi faremo compagnia fino al calcio d'inizio in programma alle ore 20,45 all'Allianz Stadium. Restate con noi!