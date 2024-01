Milan a ritmo di Marsigliese: l'eterno, il maturo e la favola. I rossoneri francesi da record

vedi letture

La partita di ieri tra Milan e Roma è stata caratterizzata dalle reti di Adli, Giroud e Theo. Una cosa molto evidente accomuna i tre giocatori rossoneri: sono tutti francesi. E tutti, con la prestazione di ieri, si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa o un peso dallo stomaco: per motivi molto diversi l'uno dall'altro.

L'eterno e il maturo

La prima nota di merito va all'indirizzo di Olivier Giroud. A ogni sessione di mercato, inclusa questa in corso di svolgimento, si parla di quanto ci sia bisogno di un suo vice o un suo erede. Spesso ci si lamenta delle sue prestazioni che talvolta risultano avulse dal contesto di gioco. Eppure, numeri alla mano, Giroud è attualmente uno dei migliori giocatori del campionato. Anche contro la Roma lo ha dimostrato: un gol dei suoi, di testa, e un assist favoloso. Con 10 gol e 6 assist in campionato ha raggiunto la doppia cifra di realizzazioni per il terzo anno consecutivo e con il suggerimento per il gol si è inserito al secondo posto della classifica degli assistman. Tutto questo a 38 anni. Sicuramente ha bisogno di respiro e di ricambio, ma anche che la squadra lo renda partecipe del suo gioco, come accaduto ieri. E poi c'è Theo Hernandez, anche lui finito nel mirino delle critiche per delle prestazioni al di sotto delle aspettative. Da quando però si è reso disponibile come difensore centrale, la sua attitudine è svoltata e Theo ha fatto un ulteriore passo avanti. La sua maturazione è stata evidente ieri sera, quando è tornato a giocare da terzino: concentrazione, sovrapposizioni e un gol dei suoi.

La favola

Tra i due francesi più quotati, però, per una volta la copertina se la prende Yacine Adli. La storia dell'ex Bourdeaux al Milan è nota a tutti, anche perché tutti lo hanno eletto a proprio pupillo, anche per l'atteggiamento nello spogliatoio. Un'attitudine dimostrata fin dal giorno zero e anche quando non veniva visto da Pioli, come è successo per tutta la scorsa stagione. Quest'anno però, il tecnico rossonero ha iniziato a caricarlo di maggiore responsabilità e Adli, pur con i suoi errori e i suoi limiti che fanno parte del gioco, sta emergendo sempre di più. Ieri ha trovato il suo primo gol in rossonero, celebrato con trasporto da tutto San Siro e dai suoi compagni, anche dopo sui social. Ma la prestazione è stata molto positiva in generale e con Bennacer assente fino a metà febbraio è fondamentale che Adli salga in cattedra. Una prestazione da record per i francesi del Milan, insomma. Come ricorda Opta, nessuna squadra di Serie A aveva segnato con tre giocatori francesi diversi nella stessa partita. Un Milan che va al ritmo di Marsigliese.