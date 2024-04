Milan, emergenza difesa contro la Juventus: solo due centrali a disposizione. Dubbio terzini: Musah adattato a destra?

Dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter, il Milan è atteso sabato da un'altra sfida molto sentita dalla tifoseria milanista, vale a quella contro la Juventus. La formazione rossonera si presenterà però a Torino con un'importante emergenza in difesa dove mancheranno diversi giocatori: non ci saranno infatti sicuramente gli squalificati Tomori, Calabria e Theo Hernandez, oltre all'infortunato Kalulu. Da capire se Kjaer recupererà almeno per la panchina, ma anche ieri il danese ha lavorato a parte a Milanello.

Per quanto riguarda la difesa che scenderà in campo dal primo minuto, sicuramente come centrali ci saranno Matteo Gabbia e Malick Thiaw, quest'ultimo assente nel derby per squalifica. Il grande dubbio di Stefano Pioli riguarda invece i terzini. Sono due le soluzioni che il tecnico rossonero sta studiando: la prima prevede l'utilizzo di Alessandro Florenzi a destra e Filippo Terracciano a sinistra, mentre la seconda prevede l'adattamento di Yunus Musah come terzino destro e lo spostamento dell'ex Roma e PSG a sinistra.

Al momento questa seconda ipotesi sembra essere in vantaggio anche perchè Terracciano, preso a gennaio dal Verona, ha giocato finora pochissimo e quindi Pioli pare orientato a farlo partire nuovamente dalla panchina. A completare il reparto difensivo rossonero che partirà per Torino verrà sicuramente aggregato qualche giovane della Primavera come Simic e Bartesaghi.