Milan, serve una prima punta: il rinforzo necessario per l'attacco del Diavolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan si sta muovendo sul mercato. La società rossonera ha accolto Ruben Loftus-Cheek, centrocampista arrivato dal Chelsea a titolo definitivo. Il classe '96 ha firmato un nuovo contratto fino al 2027 e rappresenta il primo rinforzo chiave per il centrocampo. Il Diavolo ha preso anche Marco Sportiello come alternativa a Maignan. Cogliendo anche l'opportunità di Luka Romero come volto nuovo per la trequarti.

Il Milan però deve lavorare anche per ottenere una prima punta. Un rinforzo necessario per dare fiato ad Olivier Giroud, costretto a sforzi straordinari nell'ultima stagione. Il francese è stato davvero decisivo per i rossoneri, con un bottino di complessivo di 18 reti e 7 assist. Tuttavia, l'età avanza anche per il centravanti che il prossimo 30 settembre compirà 37 anni. Per questo il Diavolo avrà il dovere di affiancargli un compagno di reparto di altissimo livello. Con lo scopo principale di dargli maggiori energie e utilizzarlo nel modo più consono. E non in ogni occasione possibile e immaginabile.Il Milan di conseguenza dovrà affondare il proprio colpo per il centravanti. Tra i profili accostati al Diavolo c'è anche Alvaro Morata, che alla fine non convince più di tanto la dirigenza milanista. Il prezzo per arrivare allo spagnolo è di circa 20 milioni di euro. L'altro nome è quello di Gianluca Scamacca, di cui il West Ham non si libererà con la formula del prestito. C'è anche Lois Openda, per cui il Lens ha fatto una valutazione sicuramente troppo alta. Il volto definitivo, dunque, non è ancora noto. Ma il dato certo è che il Diavolo ha bisogno di un attaccante di peso. Che possa far la differenza tanto in Italia quanto in Europa. Magari giocando anche in coppia con Olivier Giroud. O semplicemente ricoprendo le vesti di primo interprete del reparto avanzato milanista.