Mercato Milan, serve anche un centrocampista difensivo: ritorno di fiamma per Nico Dominguez?

In merito al mercato estivo del Milan si parla sempre molto del nuovo attaccante che dovrà comprare il Diavolo. Un nuovo 9 è la priorità, ma non è l'unico rinforzo che serve ai rossoneri, i quali hanno bisogno anche di un centrocampista difensivo. E in questo senso potrebbe tornare di moda un vecchio obiettivo milanista, vale a dire Nico Dominguez.

VECCHIO OBIETTIVO - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che il centrocampista classe 1998 del Nottingham Forest era stato seguito a lungo dal Milan l'estate scorsa quando era al Bologna. Il club di via Aldo Rossi lo stava cercando quando Rade Krunic flirtava con il Fenerbahçe e i rossoneri avevano pensato proprio all'ex mediano rossoblu per sostituirlo. Alla fine però il Diavolo decide di non accontentare il bosniaco e così per Dominguez si aprirono le porte della Premier League.

ANNATA DELUDENTE - Al Nottingham Forest sta giocando con continuità (28 presenze e tre gol segnati fino a questo momento), ma la stagione della squadra inglese è stata tutt'altro che esaltante: a due giornate dal termine del campionato, è quart’ultima con 29 punti in classifica, a +3 dal Luton (deve giocare ancora contro Chelsea e Burnley). Dopo un'annata così, non è escluso che l'argentino decida di cambiare ancora squadra e magari tornare in Italia dove è esploso. Oltre a Dominguez, sulla lista del Milan restano anche altri profili come Youssouf Fofana del Monaco, Renato Veiga del Basilea e Soufyan Amrabat, che tornerà alla Fiorentina dopo l’esperienza al Manchester United.