Milan, voglia di Coppa Italia: come può svoltare la stagione

Questa sera in quel di San Siro Milan ed Atalanta si giocheranno l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, competizione che il diavolo non vince dal lontano 2003. Dalle parti di Milanello c'è voglia di invertire questo trend e riportare a Casa Milan un importante trofeo nazionale come questo, ma per auspicare ad un traguardo del genere c'è prima da battere la Dea di Giamiero Gasperini, che non si è nascosto dalla voglia di vincere anche lui questa coppa.

VOGLIA DI COPPA ITALIA: MILAN, E' ORA DI VINCERE - La partita di questa sera contro l'Atalanta rappresenta essere uno snodo importante per la stagione del Milan, che qualora dovesse passare rimarrebbe in corsa per tutte e tre le competizioni alle quali attualmente partecipa, anche se lo scudetto rimane complicato. Vincere contro la Dea significherebbe non solo compiere piccoli passi verso l'obiettivo finale, ovvero la vittoria di questa competizione, ma anche dare fiducia al gruppo squadra in vista di un gennaio importante, dove verranno affrontate in successione Roma, Udinese e Bologna. Passare in semifinale di Coppa Italia, inoltre, permeterebbe al Milan di dare continuità ai risultati dell'ultimo mese, aspetto tutt'altro che scontato e da sottovalutare considerato il rendimento al quale ci ha abituati la formazione rossonera in questa stagione.

MILAN-ATALANTA: LA SQUADRA E' MOTIVATA - Vendicare il risultato del Gewiss Stadium dello scorso 9 dicembre, questo è quello che i giocatori del Milan hanno intenzione di fare stasera, oltre che conquistare la qualificazione ovviamente. La sconfitta di un mese fa brucia ancora dalle parti di Milanello, come confermato ai microfoni di SportMediaset dal centrocampista rossonero Rubel Loftus-Cheek, che parlando della sfida di questa sera ha detto: "Siamo molto carichi per la sfida contro l'Atalanta, specialmente dopo che abbiamo perso contro di loro in campionato. Abbiamo dunque l'opportunità di giocare nuovamente contro di loro ed ottenere una vittoria. Siamo motivati".

LA COPPA ITALIA PUO' CAMBIARE TUTTO - Spesso bistratta dai tifosi delle squadre italiane, mai come in questa stagione la Coppa Italia potrebbe avere un significato diverso per il Milan di Stefano Pioli. Vistasi in pratica sfumare l'obiettivo scudetto, anche se la matematica al momento non condanna ancora il diavolo, e la delusione legata all'uscita dalla Champions League ai gironi, la formazione rossonera potrebbe puntare forte su questa competizione per chiudere nel migliore dei modi la stagione, aggiungendo un trofeo in più bacheca regalando una gioia immensa ai propri tifosi.