MN - Caos Bologna-Milan: senza porte chiuse, 0-3 a tavolino o campo neutro

Bologna-Milan continua ad essere al centro delle trattative, ma emergono nuovi e importanti dettagli. L’ordinanza del sindaco di Bologna di oggi pomeriggio è stata un’iniziativa autonoma del primo cittadino, che non avrebbe parlato con il Prefetto di Bologna, avvalendosi – seppur in maniera interpretativa – della normativa prevista per il Covid in materia di rinvio per esigenze sanitarie. Il sindaco non ha nei suoi poteri quello di poter annullare la partita.

Ciò comporta che la gara non è ufficialmente rinviata e questo può portare a tre scenari:

- Il primo è quello relativo alla sconfitta per 0-3 del Bologna qualora non vi fosse disponibile il Dall’Ara che, attualmente, risulta agibile.

- Il secondo scenario è quello della disputa di Bologna-Milan in campo neutro su disposizione della Lega Serie A che, lo ricordiamo, è l’ente organizzatore del campionato.

- Il terzo ed ultimo scenario potrebbe essere quello di vedere Bologna-Milan disputata sabato alle 18 ma a porte chiuse, con buona pace del club emiliano che non potrebbe opporsi a tale scelta.

Domani mattina è previsto un colloquio tra il Prefetto e il sindaco di Bologna per cercare di far tornare il sindaco su suoi passi.