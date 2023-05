MN - Caso Leao, tentativo di accordo tra Lille e Sporting: può essere la svolta 

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Crescete l’ottimismo per il rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan. Una degli ostacoli maggiori per il prolungamento dell’attaccante con i rossoneri, riguarda il risarcimento economico che Rafa deve allo Sporting Lisbona per aver risolto unilateralmente il contratto nel 2018 prima di accasarsi al Lille. La fiducia crescente delle ultime ore deriva dal fatto che esiste un tentativo di accordo tra Sporting Lisbona e Lille per chiudere definitivamente questo contenzioso. Se i due club riuscissero a trovare un’intesa sulla cifra del risarcimento, allora il grosso sarebbe fatto. Verrebbe risolto il problema più influente di tutta la questione rinnovo. Perché Leao vuole restare al Milan, dove si sente a casa, ma come ha dichiarato proprio lui recentemente, bisogna prima “sistemare delle cose”.

Il Lille, nonostante i ricorsi ai vari tribunali, è stato condannato a pagare la multa insieme al giocatore, ma avendo una percentuale del 15% sulla futura rivendita di Leao, avrebbe interesse al rinnovo con i rossoneri, in modo da evitare una separazione a parametro zero. E se Lille e Sporting dovessero trovare l’accordo nei prossimi giorni, allora il rinnovo di Rafa sarebbe in discesa, perché con il Milan verbalmente ha già un’intesa di massima sulle cifre, che va solamente limata nei dettagli.

di Antonio Vitiello