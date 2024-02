MN - Cosa si sono detti Pioli e Furlani al momento della premiazione

Stefano Pioli è stato premiato oggi pomeriggio a Milanello per le 100 vittorie ottenute da quando siede sulla panchina del Milan.

Al tecnico emiliano è stata consegnata da Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, una medaglia; è un caso, in realtà, particolare, perché solitamente si viene premiati per le 100 presenze, ma tutto il Club ha voluto fortemente ricordare questo traguardo con un distintivo speciale.

Durante la premiazione, l'ad Furlani ha tenuto un discorso, sottolineando ladelle 100 vittorie in rossonero e ricordando - anche per tutta l'emozione a tinte rossonera che suscita il periodo sacchiano - l’ultimo dato statistico ottenuto da Pioli (le 220 presenze sulla panchina del Milan, eguagliato un mostro sacro come Arrigo Sacchi).in rappresentanza della proprietà e del management tutto, evidenziando ilnel raggiungimento delle 100 vittorie, grazie al loro impegno e alla loro mentalità:: ha concluso, ambizioso, il mister.