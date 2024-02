MN - Da Milanello: il punto dalla rifinitura pre Milan-Rennes. Ecco Kjaer e Chukwueze, si vede anche Kalulu

Riportiamo di seguito alcune brevi notizie dalla rifinitura pre Milan-Rennes, sfida valida per l'andata dei playoff di Europa League in programma domani alle 21:00 a San Siro, svoltasi in mattinata a Milanello:

- Kjaer ha svolto una parte di riscaldamento da solo, per poi unirsi al gruppo per la parte atletica; potrebbe essere disponibile per domani. La conferenza di Stefano Pioli delle 14:30 dirà qualcosa in più sulla questione.

- Chukwueze, appena tornato in Italia dopo il lungo viaggio in nottata dalla Nigeria, è stato accolto con un lungo applauso e con grandi abbracci da Pioli e dai compagni a Milanello; si allenerà in giornata in solitaria e sarà disponibile per domani.

- Presente Thiaw che sarà convocato. Personalizzato sul campo per Kalulu, palestra per Tomori e Zeroli

- Presenti i primavera Nsiala, Bartesaghi, Eletu e Nava.

--------

LA LISTA DEI PRESENTI ALLA RIFINITURA

Maignan, Sportiello, Nava

Thiaw, Kjaer (a metà), Gabbia, Theo Hernandez, Florenzi, Bartesaghi, Nsiala

Bennacer, Reijnders, Loftus-Cheek, Adli, Musah, Victor Eletu

Leao, Pulisic, Giroud, Jovic, Okafor

Presenti ma non in lista:

Simic, Jimenez, Caldara

Assenti:

Pobega, Calabria, Mirante, Chukwueze (si allenerà in giornata in solitaria)

A parte sul campo:

Kalulu

Palestra:

Tomori, Zeroli