MN - Da Milanello, rifinitura sotto gli occhi di Ibra: c'è Maignan, torna Pobega. Assenti in due

vedi letture

Il Milan è sceso in campo questa mattina al centro sportivo di Milanello per il consueto allenamento di rifinitura alla vigilia di un match europeo. Domani all'Olimpico di Roma i rossoneri tenteranno la rimonta contro i giallorossi che hanno vinto 0-1 all'andata a San Siro. Oggi, davanti ai giornalisti per i primi 15 minuti, la squadra è scesa sul prato di Carnago agli ordini di Stefano Pioli e in questi minuti sta svolgendo la sessione di allenamento.

Ibra di guardia

La squadra è scesa in campo questa mattina e ad accoglierla c'era Zlatan Ibrahimovic, presente a bordocampo. Lo svedese si è intrattenuto con i vari giocatori all'ingresso del rettangolo verde ma soprattutto è rimasto per un po' a colloquio con l'allenatore Stefano Pioli (CLICCA QUI). Una volta cominciata la sessione, Zlatan è stato raggiunto in panchina anche da Geoffrey Moncada. Dirigenza presente e attenta dunque alla vigilia della partita più importante della stagione. In campo la squadra era quasi al gran completo: solo due gli assenti, entrambi previsti. Uno è Pierre Kalulu, ai box dalla trasferta di Verona, e l'altro è Simon Kjaer che è uscito malconcio da Reggio Emilia e domani sarà indisponibile. Tra i presenti invece c'è Mike Maignan che è ritornato dopo l'affaticamento che lo aveva costretto a saltare il Sassuolo ma anche Tommaso Pobega che potrebbe tornare tra i convocati proprio in occasione della sfida di domani. L'ultima presenza è stata a dicembre.

Programma

Dopo l'allenamento, nel primo pomeriggio, il Milan volerà verso Roma. Il prossimo appuntamento, per la delegazione rossonera, sarà alle ore 18.45 quando dalla pancia dello Stadio Olimpico parleranno in conferenza stampa Stefano Pioli e Rafael Leao. L'evento potrà essere seguito sul canale YouTube del club rossonero o in formato testuale sul sito di MilanNews.it.