MN - Il messaggio tattico di Pioli sul mercato: senza trequartista, si cambia pelle (PODCAST)

Quella che era stata, fino ad oggi, una sorta di esperimento, da qualche giorno sta diventando una realtà vera e propria. Stefano Pioli ha in mente, come modulo alternativo al 4-2-3-1, il 4-4-2 come si è visto nelle ultime tre amichevoli e, in maniera decisamente marcata, contro il Panathinaikos due sere fa.

Un modo per far capire alla dirigenza rossonera che qualora non dovesse arrivare un altro trequartista, la squadra sarà costretta a cambiare pelle passando a un sistema che sfrutti maggiormente le fasce laterali.

L’analisi e le notizie in merito nel podcast odierno.