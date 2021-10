MN - Infortunio Maignan: ricostruzione e retroscena di come e chi gli ha fatto male (PODCAST)

Ascolta il podcast odierno di MilanNews.it

L’infortunio di Mike Maignan ha scombussolato l’ambiente Milan. Un pugno nello stomaco non da poco, perché arrivato quasi a freddo per la parte extra Milanello, ma anche nel centro sportivo rossonero la notizia dell’operazione ha fatto calare il gelo. Uno stop lungo, speriamo non complicato nel recupero, che costringerà Iron Mike a stare lontano dai campi per 10 settimane, con la data del suo possibile rientro fissata nel 6 gennaio, giorno di Milan-Roma.

Diverse sono state le ipotesi su come si sia fatto male, e dopo un paio di giorni, MilanNews.it può fornirvi quella che è la versione veritiera su come e chi ha fatto male a Maignan, che pur di giocare ha sopportato il dolore – inizialmente non così forte – fino a quando non ha potuto più stringere i denti.

Nel podcast odierno, insieme a tutta la ricostruzione e ad alcuni dettagli relativi a una partita nella quale Mike ha buttato il cuore oltre la soglia del dolore, l’opinione di Flavio Roma, intervistato dal nostro Antonello Gioia online alle 17:30, sulla questione portieri.