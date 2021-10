MN - Milan, a fine stagione il futuro di Ibra: gli aggiornamenti (PODCAST)

Ospite: Raimondo De Magistris, vice direttore di TuttoMercatoWeb.com

Zlatan Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di smettere di giocare, come ha dichiarato nella sua lunga intervista a MilanTv in occasione dei suoi 40 anni, ma allo stesso tempo la società dovrà ragionare bene sul da farsi. Il fisico dello svedese, come ha ammesso lui stesso durante un evento con lo sponsor “Mind the Gum”, ha dato parecchi segnali di usura nel corso dell’ultimo anno solare e i suoi recuperi, seppur pieni, sono stati comunque lunghi.

In tutto questo, il processo evolutivo della squadra è andato avanti anche senza Ibra in campo ed è anche per questo motivo che, alla fine della stagione, la dirigenza e lo svedese si siederanno attorno ad un tavolo per capire se e come andare avanti insieme. Molto passerà dalla tipologia di impiego che Zlatan avrà da qui a fine campionato e dal suo apporto in campo. Quello fuori dal rettangolo di gioco è innegabile, costante e proficuo, ma nulla dura in eterno.

Ecco perché i rossoneri stanno seguendo con grande interesse Darwin Nuñez del Benfica mentre è molto difficile che possano tornare a sondare il terreno per Dusan Vlahovic della Fiorentina, che non rinnoverà il contratto con i viola.