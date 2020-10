MN - Milan deciso su Kabak, ma solo a determinate cifre

Il Milan ci prova seriamente per Kabak in queste ore. Al momento le richieste dello Schalke 04, club proprietario del cartellino del giocatore turco, sono elevate: il Milan non andrà oltre i 15-20 milioni - apprende MilanNews.it -. Situazione in evoluzione e contatti frequenti con gli agenti del giocatore turco. Le richieste dello Schalke sono attorno ai 30 milioni di euro.

di Antonio Vitiello