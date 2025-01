MN - Milan-Gimenez, il piano dei rossoneri per provarci già a gennaio: i dettagli

Un’esigenza sottovalutata nel tempo che, adesso, non è più rimandabile. Il Milan è a caccia di una prima punta vera, di un numero nove di quelli veri, di un finalizzatore in grado di buttarla dentro anche quando le partite si fanno collose e sporche. Dal dopo Higuain-Piatek, per i quali vennero fatti ingenti investimenti che poi si rivelarono non fruttiferi, il Milan ha galleggiato sul tema del centravanti trovando soluzioni nel medio periodo che hanno reso come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud ed altre scelte, da Mandzukic a Origi fino ad arrivare a Jovic e parzialmente a Morata, che non hanno garantito alla squadra quel numero di gol che servono in una big come il Milan.

Gimenez nome reale

Santiago Gimenez del Feyenoord, già sondato in estate, è un nome che non è mai uscito dai radar milanisti. Già a fine mercato estivo il Milan provò a prenderlo, così come fece un sondaggio per Victor Osimhen poi finito al Galatasaray, ma non ebbe né il tempo né la forza economica per affondare il colpo sul messicano (con passaporto italiano) in forza agli olandesi. Una prima punta che manca a Milanello da tanto, forse troppo tempo e che serve a prescindere da chi ci sia in panchina. Anche in questi giorni il suo profilo è segnalato come caldo nella stanza dei bottoni di Casa Milan, ma con le dovute difficoltà del caso.

Cessioni e fermezza

La prima difficoltà è quella legata alla volontà del Feyenoord di non volersi privare del suo bomber in questa finestra di mercato. 13 gol stagionali in 17 partite disputate sono un bel bottino per Gimenez, che punta a chiudere oltre i 20 gol stagionali anche questa stagione. Gli olandesi, per ora, sono fermi sul “no” alla partenza immediata, ma nel mercato ciò che oggi è improbabile può diventare possibile al verificarsi di alcune situazioni. La prima, fondamentale, è che il Milan faccia cassa e liberi spazio salariale per Gimenez, e sotto questo punto di vista si guarda alle offerte che possono arrivare per Emerson Royal e Pavlovic, con la necessità di cedere a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Anche Noah Okafor è in vendita così come Luka Jovic. Gimenez convince tutti: da Conceiçao a Moncada per arrivare a Ibrahimovic e a Furlani, con quest’ultimo chiamato a far quadrare davvero i conti. Non sarà facile, perché gli incastri sono molti, ma la necessità c’è e il rischio di non andare in Champions League potrebbe essere molto più “costoso” e dannoso di un mancato investimento in un ruolo cruciale.

