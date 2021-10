MN - Milan, il tuo metodo verrà copiato a breve. E quel retroscena su Leo… (PODCAST)

Ascolta il podcast odierno di MilanNews.it

La chiamano la MMM, Maldini-Massara-Moncada, in realtà si tratta di un metodo di lavoro del quale i tre dirigenti rossoneri sono degli ingranaggi importanti dentro l’idea della proprietà del Milan. Un modo di lavorare che, all’inizio, è stato anche raccontato male in merito ai giovani (“li fanno crescere per poi rivenderli” era il luogo comune), in realtà si tratta di un’opera di formazione vera e propria finalizzata al ritorno alla competitività in un regime di conti in ordine.

Presto o tardi, tanti club italiani e non solo che sono attanagliati dai debiti, dovranno cambiare il modo di pensare andando più in linea con il solco tracciato da Elliott e dal suo mandato ai propri dirigenti. Ma il fondo che detiene la proprietà del Milan ci sta prendendo gusto a vedere la squadra così competitiva ed è inutile negarlo, prima o poi vogliono vincere qualcosa di importante. Perché vincere aiuta a vincere in campo, ma anche fuori.

E pensare che questo sistema di lavoro, nel 2018, venne accantonato per dare fiducia a Leonardo, che con i suoi acquisti sicuramente altisonanti, ma estremamente costosi, ha caricato il bilancio rossonero di quasi 100 milioni di spese che non hanno reso. Il lavoro successivo fatto da Maldini, Massara, Moncada e per qualche mese da Boban, ci dice che la strada intrapresa, seppur con qualche scelta che non ha reso, è quello giusto. Di questo passo, con il bilancio che è stato nettamente migliorato ma non ancora in parità, c’è di che esser ottimisti.