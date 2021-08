MN - Milan-Kessie: fumata grigia sul rinnovo. Ma qui dirigenza e proprietà non devono uscire sconfitti (PODCAST)

Ieri sera, in quel di Bologna, c'è stato un nuovo incontro tra George Atangana che rappresenta Franck Ksssie e il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara. Ne è scaturita una fumata grigia sul tema del rinnovo del "presidente" di Milanello e saranno necessari nuovi incontri con il Milan che dovrà alzare ancora la sua offerta, visto che il giocatore rimane sui suoi passi.

In generale, su questa trattativa, dirigenza e proprietà non possono uscire sconfitti visto che l'aver perso a parametro zero sia Gigio Donnarumma sia Hakan Calhanoglu ha lasciato un segno sulle scelte fatte da chi comanda al Milan. Kessie va rinnovato, altrimenti in diversi - tra Milano e Londra - perderanno di credibilità verso i tifosi.

L'analisi nel podcast odierno.